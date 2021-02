Roméo + Juliette sur Arte : une autre star devait jouer Juliette avant Claire Danes

"Roméo + Juliette", summum du film romantique pop, doit beaucoup à son couple d’interprètes principaux. Si DiCaprio était le seul choix pour Roméo, ce fut bien différent pour Juliette.

Roméo + Juliette : relecture rock'n'roll

Roméo et Juliette de William Shakespeare est une des histoires d'amour les plus cultes de l'histoire de l'humanité. Écrite en 1597, on y suit la romance entre deux adolescents à Vérone. Ils sont jeunes, ils sont beaux, fous l'un de l'autre. Un seul problème : lui est un Montaigu, elle une Capulet, soit deux familles rivales qui se détestent plus que tout.

Roméo + Juliette ©20th Century Fox

On ne compte plus, en 524 ans, combien de fois ce drame a été adapté à toutes les sauces possibles. Roman, bande-dessinée, comédie musicale,... et bien sûr, plusieurs fois au cinéma. Roméo + Juliette, sorti en 1997, fait partie des versions qui ont marqué leur époque. Il faut dire que Baz Luhrmann se livre à un exercice pop de grande envergure. La réalisation y est survoltée et la bande-originale rythmée par des tubes à faire danser les morts. Le long-métrage devient un hit pour la génération MTV dont il porte à peu près tous les stigmates. On aime ou on déteste, mais l’œuvre ne laisse pas indifférent.

Produit pour un peu moins de 15 millions de dollars, le long-métrage en rapporte plus de 150 millions. Un succès immense dû en grande partie à son casting de tourtereaux maudits.

Leo sans débat

Quand on se décide à revisiter un tel mythe, on sait que le choix des acteurs pèsera lourd sur la qualité du film. Baz Luhrmann en a conscience alors qu'il se lance dans la recherche de son Roméo. Il tombe alors sur des photos de Leonardo DiCaprio prises par un paparazzi. L'Australien n'a aucune idée de qui il est, ignore même s'il est acteur, mais c'est lui qu'il veut dans le rôle.

Il est tout de même heureux de découvrir qu'il a déjà une belle carrière pour son jeune âge, étant apparu, entre autres, dans Mort ou vif, Basketball Diaries ou Gilbert Grape. Rassuré, il lui propose le rôle et sera de ceux qui lanceront la hype sur l'acteur, quelques mois avant que Titanic confirme la vague d’idolâtrie sur le phénomène DiCaprio.

Claire comme de l'eau de roche

Mais comme un lion a besoin d'une lionne, Leo ne sera rien sans sa Juliette. Toutes les actrices stars de l'époque rêvent du rôle et passent le casting. Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt, Aaliyah, Kate Winslet ou encore Christina Ricci se présentent devant Baz Luhrmann. Le metteur en scène jette finalement son dévolu sur Natalie Portman qui vient d'exploser dans Léon.

Des essais sont alors organisés à Sidney avec Leonardo DiCaprio. C'est là qu'un gros problème apparaît : la différence d'âge entre les deux est beaucoup trop grande. L'actrice a 13 ans, lui 21. Lors des répétitions, quand ils s'embrassent, c'est un sentiment malsain qui se dégage, bien loin du romantisme escompté. D'un commun accord avec la production, Portman quitte le projet sans regrets. Retour à la case départ pour le metteur en scène qui repart à la recherche de sa Juliette.

Roméo + Juliette ©20th Century Fox

Il reçoit alors un petit coup de pouce de Jane Campion, la réalisatrice de La Leçon de piano. Elle lui souffle le nom de Claire Danes qu'elle a découverte dans la série Angela, 15 ans. Même si elle n'a que 2 ans de plus que Natalie Portman, Luhrmann est impressionné par sa sagesse et sa maturité. De nouveaux essais sont faits, et l'alchimie avec DiCaprio est parfaite (même si la rumeur veut qu'ils ne s'appréciaient pas). Le tournage de Roméo + Juliette peut commencer et la légende à nouveau nous faire pleurer.