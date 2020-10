Room sur Chérie 25 : l'effroyable fait divers dont le film s'inspire

"Room" a été un des chocs cinématographiques de l'année 2016, offrant Golden Globe et Oscar de la meilleure actrice à Brie Larson. Le film est inspiré d'un fait divers horrible qui a frappé l'Autriche en 2008.

Room : de l'amour et des murs

Room est un drame réalisé par Lenny Abrahamson sorti en 2016.

On y suit le quotidien de Jack (Jacob Tremblay), un enfant de 5 ans qui vit seul avec sa mère, Ma (Brie Larson). Cette dernière lui apprend à jouer, à rire et à comprendre le monde qui l’entoure avec une insouciance totale. Pourtant, l'horreur est partout autour d'eux puisque leur univers se limite aux quatre murs de leur chambre, où ils sont retenus prisonniers. Mais Jack n'a jamais rien connu d'autre et ne soupçonne pas qu'une autre réalité existe. Séquestrée, Ma va tout risquer pour offrir à son fils une chance de s’échapper et de découvrir l’extérieur. Une aventure à laquelle aucun des deux n'est préparé.

Le casting est complété par Joan Allen, Sean Bridgers, William H. Macy, Tom McCamus, Amanda Brugel, Joe Pingue et Cas Anvar.

À sa sortie, le film est fortement soutenu par la critique. L'interprétation de Brie Larson est saluée par tous. Elle remporte ensuite le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure actrice pour sa partition de mère prête à tout pour surmonter ses peurs et sauver la vie de son fils. Il faut dire que l'actrice s'est jetée corps et âme dans ce rôle exigeant. Elle s'est isolée du reste du monde pendant des mois, et a suivi un régime spécial très strict pour se rapprocher des conditions de vie du personnage. Enfin, pour encore plus de réalisme, la comédienne refusait qu'on la coiffe et qu'on la maquille durant les scènes qui se passent dans la pièce/prison.

Le long-métrage fut également nommé pour les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté.

Room et le bunker de l'horreur

Room est l'adaptation du roman du même nom sorti en 2011, écrit par Emma Donoghu qui signe également le scénario du film. L'auteure s'est inspirée d'un fait divers qui s'est déroulé en 2008 en Autriche. C'est en effet cette année-là que le monde découvre l'incroyable histoire d'Elisabeth Fritzl, une Autrichienne de 42 ans, violée et séquestrée par son père Josef Fritzl.

L'horrible histoire commence en 1977 alors qu'Elisabeth est violée pour la première fois par son père. Ce dernier construit alors un abri anti-atomique de 60m² et haut de 1,70m dans son jardin l'année d'après. Sa fille tente de fuguer deux fois en 83 et 84. Cette année-là, son père la drogue, la menotte, l'enferme dans la cave et signale sa disparition. Il lui fait même écrire une lettre demandant qu'on arrête de la rechercher.

Son père la maintient alors en captivité et continue d'abuser d'elle. Un premier enfant, Kerstin, née en 1988, puis un deuxième, Stefan, deux ans plus tard. Les deux resteront enfermés et à l'écart du monde extérieur jusqu'en 2008. Le père maléfique ne recule devant rien pour continuer à faire vivre un enfer à sa fille. Alors que née Lisa, un troisième enfant en 1993, il l'enlève, la dépose devant sa porte et fait croire que c'est l’œuvre d'Elisabeth qui souhaite que l'enfant soit adopté par ses grands-parents. Même chose en 1994 avec une petite Monika et en 1996 avec Alexandre, jumeau survivant à son frère Mickael. Josef fait croire à sa femme que leur fille est partie vivre dans une secte.

Au-delà des murs

Elisabeth donne naissance à un septième enfant, Felix, en 2002. Lui aussi restera enfermé dans le bunker jusqu'en 2008.

C'est cette année-là que Kerstin tombe malade et Josef n'a d'autre choix que de l'amener à l'hôpital pour qu'elle y soit soignée. L'affaire est alors révélée et un appel à témoin est lancé dans les médias. Elisabeth Fritzl le voit à la télé dans sa prison, confronte son père et exige d'être libérée. Ce sera chose faite le 26 avril 2008.

Josef Fritzl est condamné le 19 mars 2009 à la prison à vie. Après 24 ans de cauchemar, Elisabeth se voit offrir une nouvelle identité et recommence sa vie à l'âge de 42 ans entourée de ses enfants. Tenus à l’écart des médias, personne ne sait où ils vivent aujourd'hui.

Room s'est donc inspiré de ce fait divers. L'histoire s'y passe néanmoins aux États-Unis.