Rush mardi 17 mars sur NRJ 12 : la véritable rivalité entre deux pilotes qui a inspiré le film

Dans « Rush », diffusé ce mardi 17 mars sur NRJ12 à 21h05, Daniel Brühl et Chris Hemsworth incarnent deux légendes de la course automobile. En plus de dévoiler des scènes haletantes, le film de Ron Howard se penche sur la rivalité entre Niki Lauda et James Hunt. Derrière leurs différences évidentes, les deux sportifs nourrissaient un véritable respect réciproque l’un pour l’autre.

Le 1er août 1976, sur le circuit de Nürburgring, la Ferrari du coureur autrichien Niki Lauda quitte sa trajectoire, lancée à 240 km/h. Après avoir heurté un talus et un rocher, le bolide est projeté au milieu de la piste. Alors qu’un pilote parvient à éviter la voiture, deux autres la percutent de plein fouet, laissant la carcasse à l’intérieur de laquelle se trouve Niki Lauda en flammes. Trois pilotes se ruent sur le véhicule pour en extirper le sportif. Ses poumons brûlent, et il passe quatre jours en état de mort latente. Rush retrace non seulement cet événement aussi spectaculaire que dramatique, qui a failli coûter la vie à Niki Lauda, mais aussi la rivalité entre ce dernier et l’Anglais James Hunt.

À l’inverse du coureur autrichien extrêmement méticuleux, le Britannique était un véritable casse-cou, qui avait tendance à brûler la chandelle par les deux bouts. Si leurs différences les ont d’abord opposés, elles ont avec le temps inspiré un véritable respect mutuel entre les deux sportifs. Interrogé par Le Figaro en 2013 lors de la promotion du long-métrage, le réalisateur Ron Howard fait part de sa vision sur ce drame aussi efficace que touchant :

Il faut dire que le script était singulier, plein de rebondissements. Cela ressemblait à un film d'action, et pourtant il s'agissait également d'un drame psychologique centré autour de deux personnages fascinants. Mon travail a donc consisté à rassembler ces deux arcs narratifs en les rendant cohérents. Cela m'a surtout aidé à rendre les courses trépidantes en les liant directement aux caractères des personnages.

Les meilleurs ennemis

Et les courses collent effectivement aux natures opposées des deux personnages principaux, incarnés par Daniel Brühl et Chris Hemsworth. À l’époque où Niki Lauda et James Hunt s’affrontent sur les pistes du monde entier, la F1 est l’un des sports les plus dangereux, ce qui ne fait qu’accentuer la tension durant les affrontements.

La rivalité entretenue par Niki Lauda et James Hunt a permis aux deux pilotes de s’améliorer, au point de devenir de véritables légendes. À l’image du Yin et du Yang, les deux champions du monde avaient tout simplement besoin l’un de l’autre pour se stimuler et se surpasser derrière le volant. Si le premier parvient à se remettre sur pied après son terrible accident, c’est parce qu’il voit le deuxième triompher à la télévision alors qu'il est alité.

Dans l’ouvrage James Hunt by Maurice Hamilton, James Hunt évoquait le Grand Prix automobile du Japon 1976, organisé sur le circuit de Fuji le 24 octobre cette année-là. Moins de trois mois après son terrible accident, Niki Lauda repasse derrière le volant pour cette course mais décide d’abandonner après deux tours de piste. Un choix qui permet à son meilleur ennemi de remporter le titre de champion du monde avec un point d’avance sur lui. James Hunt avait déclaré à propos de cette course :

Je voulais gagner le championnat et je sentais que je le méritais. Mais je sentais aussi que Niki méritait de gagner le championnat - et j’aurais juste souhaité que nous puissions le partager.

Des propos qui touchent Niki Lauda en plein cœur, comme il l’explique au Guardian en 2016, avant d’en profiter pour donner son avis sur Rush :

Je me souviens que James avait dit ça. Et c’était le plus beau commentaire que j’aie jamais entendu. Nous avons eu une relation respectueuse et agréable. Nous nous faisions confiance. Il ne vous aurait pas poussé en dehors de la route, ce qui était important à l’époque. Donc, ce film, Rush, est bon. C’est correct à 80%, avec un peu d’Hollywood.

Des déclarations qui résument à merveille la superbe et complexe relation entre les deux regrettés champions, à (re)découvrir sur NRJ12 ce mardi 17 mars, à partir de 21h05.