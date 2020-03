Salt dimanche 22 mars sur C8 : quel acteur devait porter le film avant Angelina Jolie ?

Ce dimanche 22 mars sur C8, Angelina Jolie est une espionne de choc traquée par la CIA dans « Salt ». À l’origine, le personnage principal de ce film d’action devait être un homme. Alors que Michael Mann avait été envisagé pour réaliser le long-métrage, un habitué des blockbusters était censé en tenir le rôle principal.

Evelyn Salt fait partie du fleuron des agents de la CIA. Pourtant, lorsqu’elle est accusée d’être une espionne russe par un ancien haut gradé du KGB, elle n’a d’autre choix que de prendre la fuite et devient la proie de l’agence. La redoutable espionne va brouiller les pistes autour de ses véritables intentions, alors que les preuves de sa trahison semblent s’accumuler.

Coupable envers sa nation ou innocente ? C’est autour de cette question que se dresse le suspense de Salt, réalisé par Philip Noyce, habitué des films d’espionnage (Jeux de Guerre, Danger Immédiat). Après Bone Collector, le cinéaste refait équipe avec Angelina Jolie, qui prête ses traits à cette redoutable espionne. Pourtant, à l’origine, une autre superstar hollywoodienne devait porter ce projet.

Edwin devient Evelyn

Initialement, Salt devait être centré sur d’Edwin A. Salt. Plusieurs réalisateurs avaient été envisagés pour mettre en scène le long-métrage, à commencer par Michael Mann (Heat, Miami Vice) et Peter Berg (Le Royaume, Spenser Confidential). Tom Cruise, l’incontournable Ethan Hunt de la franchise Mission: Impossible, devait quant à lui être ce héros traqué par le gouvernement qu’il a toujours servi. Un pitch qui rappelle d'ailleurs celui de Mission: Impossible - Rogue Nation.

Mais en 2008, le comédien décide de se retirer du projet. Cette année-là, hormis une apparition hilarante dans Tonnerre sous les tropiques, la tête d’affiche de Walkyrie est loin d’être au meilleur de sa forme. Ce n’est que partie remise puisqu’il incarnera un autre espion de choc deux ans plus tard dans Night and Day, avant de retrouver les sommets du box-office avec Mission: Impossible - Protocole Fantôme.

Après son départ, Kurt Wimmer remanie le scénario et transforme le personnage en héroïne. Angelina Jolie, auréolée du succès de Wanted : Choisis ton destin et de louanges pour son interprétation dans L’échange, hérite du rôle. La comédienne s’investit énormément dans les scènes d’action du film et réalise la plupart de ses cascades. À propos du tournage éreintant, elle raconte à RTL-TVI :

Il y a beaucoup de combats au corps-à-corps dans ce film. Ce genre de scènes est compliqué à réaliser car si quelque chose ne tourne pas rond, tout est raté. Lors d’une de ces scènes, j’ai brisé une vitre et un cascadeur avec qui je me battais s’est ouvert la main avec des débris de verre. Il y avait du sang partout mais nous devions continuer le combat, c’était terrible.

Des affrontements à voir ou revoir ce dimanche 22 mars sur C8, à partir de 21h05.