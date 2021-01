Sans identité sur TF1 : comment le passé de boxeur de Liam Neeson l'a aidé pour le film ?

Hommage revendiqué aux thrillers d’Alfred Hitchcock, La Maison du Docteur Edwardes et La Mort aux trousses en tête, Sans identité marque la rencontre entre Liam Neeson et le réalisateur Jaume Collet-Serra. Le duo se reformera par la suite sur Non-Stop, Night Run et The Passenger.

Dans ce long-métrage sorti en 2011, l’acteur prête ses traits au docteur Martin Harris, de passage à Berlin pour donner une conférence. Peu de temps après son arrivée, l’éminent scientifique est victime d’un accident de voiture et se réveille à l’hôpital, partiellement amnésique.

À son retour à l’hôtel, Harris découvre avec effroi que son épouse incarnée par January Jones ne le connaît pas et qu’un autre homme interprété par Aidan Quinn revendique son identité. S’il s’estime d’abord victime d’une conspiration, le héros se met rapidement à douter de ses souvenirs. Il décide de mener l’enquête en remontant le fil des événements, aidé par une chauffeuse de taxi jouée par Diane Kruger, qui l’a sauvé de la noyade après leur accident.

Révélé au cinéma par Excalibur, Liam Neeson devient un visage incontournable auprès du public grâce à ses rôles dans La Liste de Schindler, Rob Roy ou encore Star Wars : Épisode I - La Menace fantôme. Pendant son enfance en Irlande du Nord, le futur comédien ne rêve pas de faire carrière dans le septième mais dans le noble art. Il débute la boxe à l’âge de neuf ans et réussit à faire ses preuves, comme il le raconte à ESPN en 2012 :

J’étais OK, j’étais compétent. J’étais un jabber, j’avais un bon jab. J’ai fait environ 40 combats et j’en ai peut-être gagné 30.

Adulant Mohammed Ali et son parcours, Liam Neeson s’imagine un avenir dans la discipline mais finit par raccrocher les gants à l’âge de 16 ans, à la suite d’une belle frayeur. L'acteur se souvient à ce sujet :

C’était peu de temps avant mon dernier combat. Je devais avoir 16 ans. J’ai gagné le combat, mais je suis sorti du ring et j’ai manifestement eu une commotion cérébrale parce que mon entraîneur m’a dit de descendre et de me changer, et je ne savais plus ce que voulait dire « descendre ». Ça m’a un peu effrayé. Ça a duré environ trois minutes.