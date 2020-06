Shutter Island sur Chérie25 : comment Mark Ruffalo a obtenu son rôle ?

Jeudi 4 juin retrouvez le film "Shutter Island", un thriller psychologique qui 10 ans après sa sortie est toujours aussi efficace. Si on sait que Leonardo DiCaprio a pour habitude de travailler avec Martin Scorsese, découvrez comment Mark Ruffalo s'y est pris pour décrocher son rôle.

Cela fait déjà 10 ans que Martin Scorsese nous a emmené à Shutter Island. Ce thriller psychologique impressionnant connu pour sa fin ambiguë a été un succès au box-office américain à sa sortie. Le long-métrage marquait alors la quatrième collaboration entre le réalisateur et Leonardo DiCaprio qui, trois ans après, se sont retrouvés pour un autre succès, Le Loup de Wall Street. On en oublierait presque dans tout ça la performance de Mark Ruffalo, qui donne la réplique à Leonardo DiCaprio tout au long du film. Pourtant, l’acteur de 52 ans a tout fait pour décrocher un rôle dans ce film.

Mark Ruffalo fan de Martin Scorsese

Décrocher un rôle à Hollywood n’est pas facile, même quand on a déjà une vingtaine de films à son actif et Mark Ruffalo en est bien la preuve. Afin de s’assurer un rôle dans Shutter Island, l’acteur a fait les choses en grand et a écrit une lettre à Martin Scorsese pour lui dire à quel point il voulait travailler avec lui ! Une attention qui a manifestement fait la différence :

J’ai été un fan de Martin Scorsese depuis près de 20 ans et ça a toujours été un rêve pour moi de collaborer avec lui. Donc je lui ai écrit une lettre pour dire à quel point je voulais travailler avec lui et ça a fonctionné.

Une anecdote d’autant plus marquante quand on connaît le reste de l’histoire. La lettre de Mark Ruffalo a eu l’effet escompté mais il faut savoir que Martin Scorsese avait initialement prévu de caster d’autres acteurs dans le rôle de l’US Marshal Chuck Aule. Robert Downey Jr et Josh Brolin ont été considérés pour jouer aux côtés de Leonardo DiCaprio. Deux acteurs qui, quelques années plus tard, ont retrouvé Mark Ruffalo dans Avengers ou encore Avengers: Infinity War.

