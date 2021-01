Signes sur Chérie 25 : le film est-il inspiré d'une controversée histoire vraie ?

M. Night Shyamalan confronte Mel Gibson et sa famille à une attaque d'aliens dans "Signes". Un bijou de tension, qui démontrait encore une fois le talent de son auteur. Le scénario est-il inspiré d'une présumée histoire vraie ? Nous avons des raisons de le penser.

Signes : rencontre du troisième type

M. Night Shyamalan est sur un nuage quand il réalise Signes. Nous sommes après les succès Sixième Sens et Incassable. Le réalisateur s'impose comme l'une des têtes à suivre dans le paysage américain et on attend de lui, une nouvelle fois, qu'il nous surprenne. Le scénario suit Graham Hess (Mel Gibson), un veuf qui a perdu la foi lors du décès de sa femme. Dans une ferme d'un petit coin paumé de Pennsylvanie, il éduque ses enfants Bo (Abigail Breslin) et Morgan (Rory Culkin) en compagnie de son jeune frère Merrill (Joaquin Phoenix). Leur quotidien va être perturbé quand ils vont trouver d'énormes signes dessinés dans leurs champs. Est-ce une blague d'un habitant du coin ou un phénomène plus étrange ? La seconde option va se confirmer quand ils vont se rendre compte qu'une présence peu amicale leur en veut et que ces signes annonçaient l'arrivée d'aliens.

Pendant une bonne première partie du film, Signes joue la carte du doute. Mais tout va basculer avec la scène de la vidéo sur laquelle apparaît une présence extraterrestre, dans une rue, en plein jour. Les personnages - et nous par la même occasion - comprennent qu'ils ne sont pas dans un état paranoïaque mais bien les nouvelles cibles de ces êtres venus d'ailleurs.

Une histoire (prétendument) vraie à l'origine du film ?

Si Signes évoque immédiatement les cercles de culture (des dessins gigantesques laissés dans des champs) qui ont provoqué de folles théories, le film semble avoir une autre source d'inspiration : la rencontre Kelly-Hopkinsville. M. Night Shyamalan n'a jamais ouvertement déclaré qu'il s'en était inspiré mais les faits sont étrangement très similaires sur plus d'un point. Vous n'allez pas tarder à vous en rendre compte.

L'affaire tient son nom des deux petites bourgades à proximité. Durant la nuit du 21 au 22 août 1995, dans le Kentucky, une famille aurait reçu la visite de petits hommes verts. Ce soir-là, les Sutton passent du bon temps. Neuf adultes et trois enfants sont présents. En début de soirée, un ami de la famille sort pour aller récupérer de l'eau et aurait vu un gros objet volant en train de passer au-dessus de la maison. Interloqué et effrayé, il va alerter les autres. En retournant inspecter les alentours à plusieurs, ils se seraient rendus compte que des petits êtres semblables à des aliens venaient d'arriver sur la propriété. Les hommes auraient alors pris les armes pour leur tirer dessus. Mais les balles ne provoquèrent aucun impact sur leurs ennemis. La scène aurait duré des heures, jusqu'à ce que les Sutton fuient leur ferme.

La police est de suite alertée et se rend sur place. Les agents ne trouvent pas la moindre trace. Comme si la famille avait tiré dans le vent. Les forces de l'ordre repartent et quelques dizaines de minutes après, les aliens auraient refait surface, avec de nouveau une riposte des Sutton. Ce n'est qu'au petit matin que ces visiteurs d'un autre monde seraient repartis, pour ne plus jamais revenir.

Une affaire décriée

Dans l'histoire des affaire liées à l'ufologie, le dossier Kelly-Hopkinsville est très important même si rien n'a jamais pu être prouvé. On aura toujours les deux habituels camps : les sceptiques qui veulent des preuves tangibles et les initiés qui trouvent encore une raison de croire aux aliens. Il est vrai qu'on aura du mal à y croire car il faut simplement se baser sur des déclarations pour juger de la véracité de cette histoire. Insuffisant pour statuer sur une quelconque authenticité.

La presse s'empara du dossier pendant un moment, essayant de faire monter le buzz mais tout l'engouement ne déboucha pas sur une découverte significative. Comme souvent au sujet des suspicions sur des contacts avec les aliens.