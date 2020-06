Sister Act mardi 9 juin sur M6 : un reboot est-il prévu ?

Si vous êtes nés dans les années 1980, Sister Act a forcément marqué vos jeunes années (et aussi certainement celles de vos parents !). Alors que le premier film est diffusé mardi 9 juin 2020 sur M6, on fait le point sur le possible reboot de la saga.

Le film Sister Act est sorti sur nos écrans en 1992. Devenu une véritable référence pour toute une génération, le long-métrage mettait en scène Whoopi Goldberg dans la peau de Dolores van Cartier, une chanteuse exubérante forcée de trouver refuge dans un couvent pour échapper à son mari violent. Ne pouvant laisser sa passion pour le chant de côté, elle entreprenait de former une chorale avec les bonnes soeurs, ce qui donnait lieu à des scènes aussi drôles qu'attachantes. L'année suivante, Whoopi Goldberg donnait de nouveau de la voix dans Sister Act 2 qui se déroulait, cette fois-ci, dans un lycée difficile de San Francisco. Sister Act : bientôt le reboot ? S'ils n'ont pas été des succès fulgurants au box-office (280 millions de dollars à travers le monde), le capital sympathie que dégage les films Sister Act est encore au beau fixe (la preuve en est qu'ils sont encore aujourd'hui diffusés en prime time d'une grande chaîne nationale !). De quoi laisser espérer un retour prochain de nos bonnes soeurs rock'n roll préférées. Whoopi Goldberg elle-même avait déclaré qu'un Sister Act 3 allait se faire mais qu'elle ne serait pas au premier plan, et qu'elle apparaîtrait au mieux dans un caméo pour satisfaire les fans. Disney (qui possède la licence) cherche plutôt à faire du neuf avec du vieux et travaille actuellement sur un reboot de Sister Act avec Regina Hicks (Insecure) et Karin Gist (Revenge) à l'écriture. D'après les premières informations, ce reboot de Sister Act ne serait pas destiné aux salles obscures mais à la plateforme de streaming Disney+. Sur IMDB, le projet porte pour l'instant le nom de Sister Act 3 puisqu'il s'agira du troisième film de la saga mais, comme ce fut le cas avec Jumanji, il s'agira avant tout d'un reboot pour, pourquoi pas, relancer la franchise. Sister Act est à (re) découvrir mardi 9 juin sur M6.