Skyfall sur France 2 : voici l'identité de M dévoilée dans le film

M est la supérieure emblématique de James Bond. Sous l'ère Daniel Craig c'est Judi Dench qui l'a incarnée jusqu'à "Skyfall". Le final du film a permis de dévoiler la véritable identité de son personnage. Attention, si vous n'avez pas vu le film, SPOILER !

Skyfall, James Bond de retour d'entre les morts

Quatre ans après Quantum of Solace (2008), James Bond est de retour avec Skyfall (2012). Mais dès la première séquence du film, c'est la chute pour 007. En mission à Istanbul, aux côtés de l'agent Eve, il se fait accidentellement tirer dessus par cette dernière. Laissé pour mort, il profite de cette retraite forcée sur une île où il s'alcoolise et joue à des jeux dangereux. Mais un attentat à Londres visant M le convainc de revenir d'entre les morts. Bien que loin d'être apte à reprendre du service, il va devoir suivre une piste qui le mènera à Shanghai puis à Macao où se trouve Raoul Silva, un ancien agent du MI6 devenu un cyber-terroriste. Bond va l'appréhender sans se douter que Silva a déjà plus d'une longueur d'avance sur lui.

Skyfall ©Sony Pictures Releasing France

Après l'accueil mitigé de Quantum of Solace, Skyfall devient le James Bond le plus rentable de la saga. Un succès qui se chiffre à plus d'un milliard de dollars au box-office mondial. C'est également le film de l'ère Craig qui introduit les personnages de Q, Moneypenny, et une nouvelle incarnation de M.

Quelle est l'identité de M ?

Pour rappel, dans l'univers de James Bond les personnages qui gravitent autour de l'agent utilisent généralement un pseudonyme. Q, qui s'occupe de fournir à 007 ses gadgets pour chaque mission, et M, sa supérieure, n'utilisent (quasiment) jamais leur véritable nom. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne sait pas comment ils s'appellent. Par exemple, sous l'ère Pierce Brosnan, les romans publiés en parallèle ont révélé que M, alors interprétée par Judi Dench, se nomme en réalité Barbara Mawdsley. Et à la fin de Skyfall, c'est Gareth Mallory, interprété par Ralph Fiennes, qui devient le nouveau M. On pourrait alors penser que Judi Dench est restée Barbara Mawdsley dans les films avec Daniel Craig. Mais un élément à peine visible durant la dernière séquence de Skyfall indique qu'elle porte un autre nom.

Dès Casino Royale James Bond fait une référence au nom de M. Mais c'est seulement après sa mort, dans Skyfall, qu'on a pu découvrir son identité. À la fin du film, Moneypenny vient remettre à James Bond une boîte contenant le bulldog en porcelaine présent sur le bureau de sa supérieure. Celle-ci lui lègue donc cet objet peu apprécié par Bond en guise de clin d'œil. Un détail de cette scène n'a pas échappé aux fans. Durant quelques fractions de secondes un plan de la boîte montre une inscription. Des petits malins sont parvenus à agrandir l'image et à lire "From the Estate of Olivia Mansfield Bequeathed to James Bond" (De la succession d'Olivia Mansfield léguée à James Bond).

Skyfall ©Sony Pictures Releasing France

L'image n'est pas parfaite, mais Olivia Mansfield est tout à fait cohérent puisqu'on retrouve la lettre M. Et pour aller plus loin, un utilisateur de Reddit a vu en l'incarnation de Judi Dench une inspiration directe du premier directeur des services secrets. Ce dernier, né en 1859 et décédé en 1923, se nommait Sir Mansfield George Smith Cumming.

Skyfall est donc le dernier James Bond avec Judi Dench en tant que Mansfield. Ralph Fiennes a pris la relève dans Spectre et reviendra pour la dernière aventure de Daniel Craig dans Mourir peut attendre, prévu pour 2021.