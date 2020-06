Spy dimanche 21 juin sur TF1 : où en est la suite ?

Comédie d’espionnage dans laquelle Melissa McCarthy démantèle un réseau de trafiquants d’armes, "Spy" est rediffusée ce dimanche 21 juin sur TF1. Après la sortie du film, la comédienne et Paul Feig ont évoqué la possibilité d’une suite à plusieurs occasions. Le projet a-t-il encore une chance de voir le jour ?

Sorti en 2015, Spy est la troisième collaboration entre Melissa McCarthy et Paul Feig. Après avoir tenu le rôle d’une demoiselle d’honneur dans Mes meilleures amies et avoir fait équipe avec Sandra Bullock dans Les Flingueuses, la comédienne occupe enfin une place centrale dans cette comédie d’action.

Melissa McCarthy incarne Susan Cooper, analyste de la CIA sans qui l’espion-star de l’agence Bradley Fine (Jude Law) ne réussirait pas la plupart de ses missions. Sous-estimée par ses collègues, Susan est sans cesse reléguée au second plan dans les opérations. Mais lorsque Fine disparaît, l’héroïne se porte volontaire pour aller le sauver, suivie de près par son collègue Rick Ford (Jason Statham), agent peu réputé pour sa subtilité et qui prend la compétition avec elle très à cœur.

Paul Feig partant pour un deuxième volet

En plus de consacrer sa tête d’affiche comme l’une des reines de la comédie américaine, Spy déploie une énergie réjouissante, et dévoile une facette hilarante d’un Jason Statham au sommet. Interrogé par le magazine Empire en 2016, Paul Feig révélait être très attaché aux personnages de Susan Cooper et Rick Ford. Le cinéaste faisait également part de son envie de donner une suite au long-métrage, qui impliquerait davantage Ford :

J’ai fait en sorte qu’une suite puisse être envisageable et Melissa meurt d’envie de la faire. J’ai une histoire, et une idée amusante qui impliquera Statham. Susan Cooper est l’un de mes personnages préférés que j’ai jamais créés… mais Rick Ford est peut-être celui que j’emporterai dans ma tombe.

Le réalisateur avait précisé vouloir amplifier le tempérament de Rick Ford, un brin paranoïaque et agressif, et particulièrement doué pour les apparitions surprises. Depuis ces déclarations, des changements ont été opérés à Hollywood. Le rachat de la Fox - qui détient les droits de Spy - par Disney est désormais effectif. Par ailleurs, Paul Feig et son actrice fétiche ne se sont plus retrouvés depuis l’échec critique et public de S.O.S Fantômes.

Néanmoins, Paul Feig semble toujours enthousiaste à l’idée de réaliser la suite de Spy. Conscient qu’il n’a pas les cartes en main pour donner le feu vert au projet, le cinéaste assurait dans le podcast Happy Sad Confused en 2018 :

Ils sont sur le troisième film Kingsman , j’adore les films Kingsman, c’est le même studio. La franchise a récolté plus d’argent que nous, même si nous en avons récolté aussi. Nous avons fait 235 millions de dollars dans le monde, ce qui est plutôt bien avec un budget de 65 millions de dollars - vous souhaitez toujours que ce soit plus élevé. Mais oui, ils ne voulaient tout simplement pas le faire, et maintenant le moment est peut-être passé, je ne sais pas. Mais j’en suis vraiment fier.

Au vu de l’envie du réalisateur d’offrir de nouvelles aventures à Susan Cooper, Spy 2 pourrait sonner l’heure des retrouvailles entre Melissa McCarthy et Paul Feig. La balle est désormais dans le camp de Disney.

Spy est à voir ou revoir ce dimanche 21 juin, à partir de 21h05 sur TF1.