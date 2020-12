Supercondriaque sur TF1 : une comédie malade et autobiographique pour Dany Boon

Dans "Supercondriaque", on rit beaucoup de ce héros hypocondriaque à l’extrême joué par Dany Boon. Le personnage n'est pas très éloigné des vraies angoisses de l'acteur.

Supercondriaque : y a prescription

Dany Boon est devenu, après le raz-de-marée Bienvenue chez les Ch'tis, un poids lourd du cinéma français. De ceux que le public suit les yeux fermés et sur lesquels on peut financer un projet juste sur le nom. Aux États-Unis, on appelle ça bankable. Bref, pour résumer, les films de Dany Boon font venir des spectateurs dans les salles et rapportent beaucoup d'argent. Ce qui est tant mieux pour la santé du cinéma hexagonal. Et la santé, c'est important, comme le montre bien le sujet de Supercondriaque, écrit et réalisé par le chouchou du box-office.



Supercondriaque ©TF1 Films Productions

L'omniscient Boon s'y donne également le rôle principal de Romain Faubert, un solitaire de bientôt 40 ans, sans femme, ni enfant. L'homme souffre d'une hypocondrie maladive qui lui gâche la vie. Peureux névropathe, son métier n'arrange rien à l'affaire. Photographe pour un dictionnaire médical en ligne, sa profession le complaît dans une crainte permanente de tomber malade. Difficile dans une telle situation de sortir et de se faire des amis. D'ailleurs, il n'en a qu'un, qu'il voit aussi souvent chez lui que dans son cabinet puisqu'il s'agit de son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska (Kad Merad). Ce dernier, le trouvant aujourd'hui un peu trop collant, pense avoir enfin trouvé le remède qui le libérera de ses angoisses. Il va l'aider à trouver la femme de sa vie et devenir son guide dans cette quête compliquée pour une personne qui vit chaque seconde dans la méfiance et la peur des virus.



Le film fait très fort dans le supercasting comique avec la présence d'Alice Pol, Marthe Villalonga, Valérie Bonneton, Bruno Lochet, Jérôme Commandeur, Jonathan Cohen, Stéphane De Groodt, Etienne Chicot, et Guy Lecluyse. Avec ça, pas étonnant que le long-métrage ait lui aussi explosé le box-office avec pas moins de 5,2 millions de spectateurs en 2014. Dany Boon y est parfait en hypocondriaque. Il faut dire qu'il s'entraîne au rôle tous les jours.

Du stéthoscope à l'écran

Pour trouver le sujet de Supercondriaque, Dany Boon n'a en effet pas eu à chercher bien loin. Il n'a eu qu'à se regarder dans une glace et ouvrir son carnet de santé. C'est en substance ce qu'il confiait à nos confrères de TéléStar à l'occasion de la sortie du film. L'acteur est lui aussi très angoissé à l'idée de tomber malade. Il se trouve donc assez souvent à passer des examens, même s'il n'a rien.

Supercondriaque ©TF1 Films Productions

Mais au moindre symptôme, il pense sans attendre que c'est de la plus haute gravité. Sur son téléphone, on peut trouver plusieurs applications médicales d'installées, juste au cas où. Passage de vie qui se rapproche de celui de son double à l'écran, Boon est également très ami avec son médecin généraliste qu'il consulte depuis plus de 20 ans. Il reconnait connaître le numéro de son cabinet par cœur à force de l'appeler. L'acteur lui a même offert un petit rôle dans le film sous forme de clin d’œil.

Dans Supercondriaque, Romain Faubert a tellement peur des microbes qu'il passe son temps à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Est-ce que ce passage comique va autant nous faire rire aujourd'hui au vue de la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons actuellement ? Rien n'est moins sûr. Dans nos canapés, on peut simplement se réjouir de pouvoir redécouvrir le long-métrage sans porter de masque. Le prochain film de Dany Boon se passera dans un immeuble pendant le confinement. Et si son personnage d'hypocondriaque y faisait son retour ?