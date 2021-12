Taken 3 : découvrez comment l'arrivée de Forest Whitaker a tout changé

En 2015, le cinéaste Olivier Megaton vient conclure la saga « Taken » avec un troisième et dernier opus. Liam Neeson est de retour devant la caméra, cette fois-ci rejoint par Forest Whitaker. Un nouveau personnage qui va tout changer !

Une saga à succès

En 2008, le cinéaste Pierre Morel réalise pour EuropaCorp (la boîte de production de Luc Besson), le premier opus de la saga Taken. L'histoire est simple et met en scène Liam Neeson dans la peau de Bryan Mills, obligé de se rendre en Europe pour libérer sa fille de dangereux ravisseurs. Ce premier opus a reçu des retours spectateurs absolument dithyrambiques et est rapidement devenu un film culte. De plus, pour un budget de 25 millions de dollars, le long-métrage en a rapporté plus de 226 millions.

Bryan Mills (Liam Neeson) - Taken ©EuropaCorp / 20th Century Fox

Forcément, Luc Besson a décidé de se lancer dans la production d'une suite. En 2012, Olivier Megaton succède à Pierre Morel pour mettre en scène Taken 2. Là encore, même si les critiques professionnelles ne sont pas vraiment au rendez-vous, le film engendre un énorme succès au box-office avec plus de 376 millions de dollars de recettes pour un budget de 45 millions. Enfin, en 2015, Olivier Megaton est de retour derrière la caméra pour réaliser le dernier opus de la saga : Taken 3. Comme pour le deuxième volet, le film se fait un peu descendre par les critiques professionnelles mais fait un très bon score au box-office avec plus de 326 millions de dollars de recettes pour un budget de 48 millions.

Taken 3 : l'apparition de Forest Whitaker

En plus des retours évidents de Liam Neeson, Famke Janssen et Maggie Grace, le reste de la distribution se complète de Sam Spruell, Leland Orser et surtout de Forest Whitaker dans la peau du policier Franck Dotzler. Dans ce nouvel épisode, Bryan Mills est accusé du meurtre de son ex-femme et se retrouve embarqué dans une terrible chasse à l'homme. Mais cette fois, c'est lui la proie. Et il ne devient pas la proie de n'importe qui puisqu'il se retrouve traqué par Forest Whitaker. Olivier Megaton estimait que l'introduction de ce personnage était primordiale à la réussite du film :

Introduire le personnage de Dotzler et lui créer un univers a changé la donne. Il ajoute une autre dimension au film, élève la logique de l’histoire initiale et apporte une nouvelle énergie à la narration.

Taken 3 ©EuropaCorp / 20th Century Fox

Taken 3 marque d'ailleurs la toute première collaboration entre Liam Neeson et Forest Whiatker. Une rencontre au sommet de courte durée puisque les deux comédiens n'ont qu'une seule scène en commun dans le film. Mais la présence de Forest Whitaker a eu un autre effet sur Maggie Grace. Grande fan du comédien, cette dernière était incroyablement stressée sur le tournage de Taken 3. Si bien que lors de l'interrogatoire entre les deux personnages, la jeune actrice était tellement stressée que son angoisse à l'écran est naturelle et non simulée. Si on vous parle de tout ça, c'est parce que Taken 3 est diffusé ce soir sur W9.