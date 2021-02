Taxi 5 sur TMC : pourquoi Samy Naceri n'est pas dans le film ?

"Taxi 5" a relancé la franchise à moteur grâce à Franck Gastambide. Le film a pourtant dû se faire avec un absent de marque : Samy Naceri, pourtant héros des quatre premiers épisodes.

Taxi : une victoire phénoménale

En 1998, de nombreux Français ont fêté la victoire de l'équipe nationale de football lors de la Coupe du monde. Au cinéma aussi, un film français faisait sensation. De l'imagination du prolifique Luc Besson était née l'idée originale du film Taxi.

On y suivait Daniel Morales (Samy Naceri), un chauffeur de taxi marseillais complètement déjanté qui avait tuné sa Peugeot 406 pour en faire un bolide sans limite. Ce fou du volant acceptait de venir en aide à Émilien Coutant-Kerbalec (Frédéric Diefenthal) pour démanteler un gang de braqueurs de banques allemand.

Taxi ©Europa Corp

Dans les seconds rôles, on retrouvait Emma Sjöberg, Edouard Montoute et Bernard Farcy. On l'oublie un peu mais Marion Cotillard, bien avant de recevoir un Oscar pour La Môme, jouait également dans la franchise Taxi. Elle incarnait Lili, la petite amie de Daniel.

Ce premier film mis en scène par Gérard Pirès fait un carton au box-office avec plus de 6 millions d'entrées. Le deuxième de Gérard Krawczyk fait encore mieux, deux ans plus tard, avec plus de 10 millions de spectateurs en salle. Du même réalisateur, les épisodes 3 (6,1 millions de spectateurs) et 4 (4,5 millions) font de jolis scores. Ce dernier, sorti en 2007, attendra plus de 10 ans pour se voir attribuer une suite, Taxi 5. Le long-métrage de Franck Gastambide remet presque les compteurs à zéro. Les fans des premiers jours ont même eut la surprise de voir que Samy Naceri avait été laissé au bord de la route.



Un absent de marque

Si Franck Gastambide a voulu redonner vie à la saga Taxi, c'est avant tout parce qu'il en est fan. Revitaliser la franchise ne signifiait pas pour autant faire table rase des films précédents. Edouard Montoute et Bernard Farcy reprennent d'ailleurs leurs rôles dans le nouvel épisode.

Il est alors inconcevable que ce Taxi 5 ne se fasse sans Samy Naceri, véritable moteur de la franchise. À l'époque de la production, Gastambide et Malik Bentalha laissent planer le doute en interview quant à sa participation au film. Cependant, Naceri confie sur son compte Twitter qu'il n'a jamais été approché, et qu'il ne participera donc pas à ce Taxi 5.

Pourtant, quelques mois plus tard, dans le magazine Première, Gastambide confie qu'il voulait faire de Naceri le sauveur à la fin du film, mais que Besson l'a dissuadé de le faire. Il souhaitait que les spectateurs aient conscience que la série repartait sur de nouvelles bases. Alors Naceri s'est vu offrir un caméo.



Taxi 5 ©Europa Corp

Là encore, Samy Naceri s'empare de son compte Twitter pour rétablir sa vérité. Il a bien été approché, c'est vrai, mais cela s'est fait alors que le tournage était déjà bien commencé. De plus, ce geste envers lui ne fut que la conséquence de la grogne des fans qui ne comprenaient pas que l'acteur, indissociable du succès des 4 premiers films, soit absent du cinquième.

Pour ces deux raisons en particulier, Samy Naceri a préféré dire "non" à ce retour anecdotique. Il a jugé que la manière avec laquelle on lui avait proposé était irrespectueuse. S'il ne devait être là que pour un argument marketing et éviter le mécontentement de spectateurs potentiels, cela ne valait pas le coup. Dans la foulée, son compère Frédéric Diefenthal refusa lui aussi, justifiant que "Émilien sans Daniel, ça n’avait pas de sens.".

Malgré une réception assez froide de la part des spectateurs et de la critique, le film réunira tout de même 3,6 millions de spectateurs. À voir comment se passera la production de Taxi 6, espéré par Franck Gastambide mais toujours pas annoncé officiellement.