Taxi : combien de Peugeot 406 ont été utilisées pendant le tournage du film ?

En 1998, le producteur Luc Besson dévoile le premier opus de la saga "Taxi". Réalisé par Gérard Pirès, le film devient instantanément culte, et donnera naissance à 4 suites et un remake américain. Savez-vous combien de Peugeot 406 ont été utilisées pour le film ?

Taxi : le début d'une saga culte

Luc Besson a eu l'idée du film Taxi dans un taxi, justement. Le cinéaste, coincé dans les embouteillages, s'est mis à imaginer comment son chauffeur aurait pu devenir un brillant pilote de course pour le sortir des bouchons. Rapidement, via sa société EuropaCorp, il lance la production du premier volet de la saga Taxi, qu'il confie au réalisateur Gérard Pirès. Le film rencontre un succès populaire instantané en 1998, et est même nommé aux César à 7 reprises. Taxi est reparti avec deux statuettes : celle du Meilleur son et celle du Meilleur montage.

Daniel (Samy Naceri) - Taxi ©EuropaCorp

Le long-métrage est rapidement devenu culte, notamment grâce à son casting attachant et unique en son genre. Le film réunit en effet une distribution notamment composée de Samy Naceri, de Frédéric Diefenthal, de Marion Cotillard, de Bernard Farcy ou encore de Edouard Montoute. Quant à l'histoire, vous la connaissez sans doute déjà, mais on vous fait un cours résumé. Taxi raconte l’alliance inopinée entre un policier, Émilien (Frédéric Diefenthal) et un chauffeur de taxi qui parvient à échapper à tous les radars, Daniel (Samy Naceri).

Six voitures pour le prix d'une

En plus de ces personnages iconiques, la saga Taxi présente un autre protagoniste à part entière : le fameux véhicule. Cette voiture blanche devenue emblématique est aujourd'hui l'emblème de la franchise. Au fil du temps, la Peugeot 406 de Daniel et son kit de gadgets à faire pâlir la Batmobile, est devenue une véritable icône du cinéma français. Lors du tournage du film, six Peugeot 406 ont été utilisées par la production. Six modèles ont été filmés sous les tous les angles pour donner vie à la voiture de Daniel.

Taxi ©EuropaCorp

Le premier était un taxi normal, servant surtout pour les plans larges. Le deuxième servait à montrer la transformation du véhicule en machine de guerre ; le troisième était uniquement utilisé pour filmer l'intérieur du véhicule ; le quatrième était doté d'un volant supplémentaire à droite pour que des pilotes expérimentés conduisent la voiture à la place de Samy Naceri. Luc Besson a en effet engagé de célèbres pilotes de course pour réaliser les cascades du film comme Raymond Touroul, Renaud Malinconi ou encore Jean-Louis Schlesser. Le cinquième véhicule était une voiture de course très rapide, tandis que le dernier servait de voiture travelling. Aujourd'hui, il est difficile de savoir où se trouvent ces fameux exemplaires de la voiture de Daniel. On sait cependant que le tout premier taxi est aujourd'hui exposé au musée de l'Aventure Peugeot, à Sochaux.