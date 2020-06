Taxi jeudi 18 juin sur TF1 : Samy Naceri et Frédéric Diefenthal n'étaient pas les premiers choix

Lundi 18 juin, TF1 diffuse "Taxi". Le long-métrage a révélé Samy Naceri et Frédéric Diefenthal au grand public mais ils n'étaient pas les premiers choix. Découvrez les acteurs à qui on a d'abord proposé les rôles de Daniel et Emilien.

Taxi : l'histoire d'un succès

Sorti en 1998, Taxi est réalisé par Gérard Pirès et écrit par Luc Besson. Le long-métrage est le premier de la série de films Taxi et l’un des plus appréciés du public. Le film fait un carton au box-office et est nommé pour 5 Césars (il en gagne 2). Taxi est aussi connu pour avoir révélé Samy Naceri et Frédéric Diefenthal, alors quasi-inconnus du grand public.

Pour rappel, Taxi raconte l’histoire de Daniel (Samy Naceri), un livreur de pizza devenu chauffeur de taxi à Marseille. Ce véritable fou du volant connaît la ville et sait échapper aux radars les plus perfectionnés. Un jour, il croise la route d'Émilien (Frédéric Diefenthal), un policier. Pour conserver son taxi, Daniel passe un marché avec Émilien: l’aider à démanteler un réseau de braqueurs de banques en échange de quoi il passera l’éponge sur ses excès de vitesse.

De nombreux acteurs refusent le premier rôle

Samy Naceri et Frédéric Diefenthal sont devenus indissociables de leurs rôles dans la saga Taxi, même plus de vingt ans après. Cependant, figurez-vous qu’ils n’étaient pas les premiers choix de Luc Besson. En effet à l’origine, plusieurs acteurs sont envisagés pour jouer dans ce film aujourd'hui devenu culte. Patrick Bruel et Vincent Perez sont d’abord considérés pour incarner les rôles principaux, mais ils refusent. C’est ensuite au tour du duo Olivier Martinez et Yvan Attal d’être contactés mais eux aussi refusent l’offre du scénariste.

Gérard Pirès et Luc Besson prennent alors un risque en engageant deux acteurs quasi inconnus à l’époque : Samy Naceri et Frédéric Diefenthal. Ce film lancera leur carrière et fera d’eux de vraies célébrités. Pour l’anecdote, le réalisateur de Léon avait remarqué Samy Naceri dans ce même film où il jouait un policier de la SWAT cagoulé.

La saga Taxi est à (re) découvrir sur TF1 à partir du 18 juin.