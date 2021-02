The Dark Knight Rises sur TMC : cette scène clé sur l’évolution de Bane coupée au montage

Après le Joker, Batman fait face à des terroristes menés par le redoutable et imposant Bane dans "The Dark Knight Rises". Si le passé de cet antagoniste brillamment incarné par Tom Hardy est partiellement dévoilé dans le film, Christopher Nolan a privé les spectateurs d’une scène majeure de son évolution.

The Dark Knight Rises : mort et renaissance du Chevalier Noir

Huit ans après la mort de Harvey Dent, le calme règne sur Gotham. Batman a disparu et est porté responsable du décès du procureur. Bruce Wayne vit quant à lui terré dans son manoir pendant que son entreprise fait faillite. Dans ce contexte de paix fragile, une nouvelle menace surgit, personnifiée par Bane. Après le chaos semé par le Joker, cet ancien membre excommunié de la Ligue des Ombres distille la terreur avec précision dans les rues de la mégalopole, rêvant de terminer l’œuvre inachevée de son mentor Ra’s Al Ghul. De quoi convaincre le Chevalier Noir de réapparaître…

C’est ainsi que débute The Dark Knight Rises, conclusion de la trilogie épique signée Christopher Nolan dans laquelle Christian Bale enfile une dernière fois le costume de Batman. Dans ce blockbuster sorti en 2012, le super-héros affronte Tom Hardy massif et déterminé à voir "la flamme s’élever". En plus des habituels soutiens joués par Michael Caine, Gary Oldman et Morgan Freeman, Bruce Wayne peut pour ce grand final compter sur l’aide de la chapardeuse Selina Kyle, interprétée par Anne Hathaway, ainsi que sur celle d’un jeune flic intègre incarné par Joseph Gordon-Levitt. Marion Cotillard, Ben Mendelsohn et Matthew Modine complètent cette formidable distribution.

Une performance sous-estimée selon Christopher Nolan

Si les spectateurs ne peuvent s’en remettre qu’à sa voix impressionnante et son regard particulièrement expressif, Tom Hardy n’est en aucun cas éclipsé par les autres membres de ce casting prestigieux. Au contraire, le comédien est l’un des atouts de The Dark Knight Rises, jouant sur une gestuelle lourde, une élocution grave et une capacité à passer d’une émotion à l’autre avec la majorité de son visage dissimulé sous un masque, comme il le prouve de façon magistrale dès l’introduction. Après ses transformations pour Bronson et Warrior, la star britannique prend 13 kilos de muscles pour apparaître crédible dans la peau de Bane.

Bane (Tom Hardy) - The Dark Knight Rises ©Warner Bros. Pictures

En décembre dernier, lors de son passage dans le podcast Happy Sad Confused, Christopher Nolan défend ardemment la prestation de l’acteur qu’il a également dirigé dans Inception et Dunkerque. Le cinéaste déclare :

Ce qu'il (Tom Hardy, ndlr) a fait avec ce personnage n'a pas encore été pleinement apprécié. C'est une performance extraordinaire, et vraiment incroyable. La voix, la relation entre le simple fait de voir les yeux et le front. Nous avons eu de nombreuses discussions sur le masque, sur ce qu'il révélerait et ce qu'il ne révélerait pas. Je me rappelle qu'il avait mis son doigt sur sa tempe et avait dit : "Je veux jouer avec ça. Ne laissez que ça de visible". C'est vraiment une performance.

Une partie du passé de Bane occultée

Les événements qui ont causé les blessures de Bane sont partiellement évoqués à travers des flashbacks dans The Dark Knight Rises. Si l’on aperçoit son passé dans la prison où il enferme Bruce Wayne après l’avoir vaincu, une scène clé de son évolution a été coupée au montage. Lors d’une interview accordée à GQ en 2012, la cheffe costumière Lindy Hemming raconte :

Vous auriez dû voir durant cette séquence Bane blessé dans sa jeunesse. La base, avec son costume, c’est qu’il a cette cicatrice dans le dos. Même s’il ne porte pas de veste pare-balles, il doit toujours porter la ceinture de maintien et ses bretelles. Dans cette scène en prison, où il apprend à se battre de la même manière que Batman l’a appris, il porte une version primitive de sa ceinture de maintien. (…) Il y a tout une section où on voit Tom Hardy se battre et être attaqué par des gens. Il porte des chaînes et est sur un truc en bois alors que les gens l’attaquent. Dans cette scène, il porte une version bricolée, plus primitive de son masque.

Christopher Nolan a donc choisi de priver les spectateurs de la "naissance" du costume de Bane. Une décision qui préserve le mystère et l’aura du personnage.