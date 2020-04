The Karate Kid, mercredi 22 avril sur France 4 : comment Jaden Smith s’est-il entraîné pour le film ?

Ce mercredi 22 avril, les téléspectateurs ont cours de kung-fu sur France 4. La chaîne propose une rediffusion de « The Karate Kid », dans lequel le grand Jackie Chan entraîne le jeune Jaden Smith aux arts martiaux. Pour être fin prêt sur le tournage, l'adolescent s’est durement entraîné, et a pu compter sur un véritable maître en la matière.

Sorti en 2010, The Karate Kid est le remake du film culte éponyme de John G. Avildsen. Et cette nouvelle version apporte son lot de changements. Premièrement, il n’est plus seulement question de karaté mais aussi de kung-fu. Deuxièmement, l’action ne se déroule plus à Los Angeles mais à Pékin, où le jeune Dre Parker (Jaden Smith) a du mal à trouver sa place dans sa nouvelle école.

Lorsqu’une altercation l’opposant à un jeune prodige des arts martiaux a lieu dans son établissement, Dre perd le respect de ses camarades. Témoin de la scène, Mr Han, ancien professeur, décide de lui enseigner le kung-fu et toutes ses valeurs. Une aide qui permettra à l’adolescent de retrouver son honneur.

Jaden Smith entraîné par une pointure

Pour porter The Karate Kid au côté de Jaden Smith, le réalisateur Harald Zwart a fait appel à l’un des plus grands spécialistes des arts martiaux du septième art, l’incontournable Jackie Chan. Son fidèle collaborateur Wu Gang, coordinateur des cascades qui travaille avec le comédien depuis 2000 et la sortie de Shanghai Kid, a pris le temps de former son jeune partenaire afin qu’il maîtrise le kung-fu durant le tournage.

Interrogé par Le Parisien lors de la promotion du long-métrage, Jaden Smith s’était confié sur cet entraînement intensif :

J'ai passé plus de deux mois en Chine pour le tournage. Je précise que ça n'était pas en vacances ! Il m'a fallu trois mois d'entraînement quotidien sous la direction de Me Wu. J'ai dû travailler dur pour être crédible et faire ensuite moi-même presque tous les combats devant la caméra.

Et les efforts du jeune comédien, âgé de douze ans au moment de l’interview, n’ont pas manqué d’impressionner Jackie Chan, qui avait immédiatement renchéri :

Je n'ai jamais vu quelqu'un de son âge aussi talentueux que Jaden. Il a beau avoir de bonnes dispositions physiques pour le karaté, il a progressé d'une façon incroyable. On a travaillé ensemble pendant trois mois. Impressionnant, le môme ! Je vous le dis, cet enfant ira loin.

Une complicité entre les deux acteurs visible à l’écran, au même titre que leur talent pour les arts martiaux. The Karate Kid est à voir ou revoir ce mercredi 22 avril sur France 4, à partir de 21h00.