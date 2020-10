The Passenger sur TF1 : pourquoi le film a réconcilié Liam Neeson avec le cinéma d’action ?

Dans "The Passenger", Liam Neeson incarne un commercial tout juste licencié qui se retrouve à devoir traquer un potentiel suspect dans son train de banlieue. Un film qui a réconcilié le comédien avec les combats dans des endroits minuscules, et l’a sorti d’une certaine "retraite"…

The Passenger : après l’avion, le train

Taken marque clairement un tournant dans la carrière de Liam Neeson. S’il avait déjà fait ses preuves avec des films comme Darkman ou Rob Roy, le comédien est devenu une star du cinéma d’action sur le tard avec le long-métrage de Pierre Morel. Depuis 2008, l’acteur enchaîne les rôles de justiciers revanchards ou d’enquêteurs coriaces, ce qui donne parfois de bonnes surprises comme Balade entre les tombes ou Sang froid. Liam Neeson a par ailleurs entamé une collaboration avec le réalisateur Jaume Collet-Serra, qui l’a dirigé dans Sans identité, Non-Stop, Night Run et The Passenger.

Dans ce dernier, le cinéaste fait vivre l’enfer au comédien dans un train de banlieue, après l’avoir malmené dans un avion en vol. Un piège à moyenne vitesse dans lequel Liam Neeson incarne Michael MacCauley, un commercial qui vient tout juste d’être licencié. Comme si sa journée n’était pas suffisamment compliquée, il se voit proposer un étrange marché au cours de son ultime trajet quotidien par une mystérieuse inconnue (Vera Farmiga). En échange de 100 000 dollars, MacCauley est chargé d’intercepter un voyageur inhabituel censé descendre au terminus. S’il échoue, sa femme Karen (Elizabeth McGovern) et son fils Danny n’en sortiront pas indemnes…

Liam Neeson reprend les armes

En 2015, Liam Neeson affirme à plusieurs reprises qu’il est sur le point d’en finir avec le cinéma d’action. Cette année-là, le comédien déclare notamment :

Si Dieu m'épargne et si je reste en bonne santé, je me vois peut-être encore jouer deux ans dans des films d'action. Mais après, je pense que j'arrêterai ce genre de films. (...) Si je sens que le public se dit "Allez, il a 62 ans, c'est trop", je serai très sensible à ça. Si je note ce ressenti chez les gens, alors j'arrêterai tout de suite. Et je commencerai à jouer des pères de famille ou des grands-pères.

Après la sortie de Night Run, l’acteur calme le jeu pendant plusieurs années sur les performances physiques. Outre une apparition hilarante dans Ted 2, il joue les narrateurs dans Le Chasseur et la Reine des Glaces, offre sa voix à un arbre protecteur dans l’excellent Quelques minutes après minuit et rappelle qu’il est toujours capable de livrer de grandes compositions dramatiques dans Silence. Mais en 2018, le comédien craque et se laisse à nouveau séduire par les échanges téléphoniques intimidants et les combats dans des placards avec The Passenger. Quelques mois plus tôt, Liam Neeson avait prévenu :

Je continuerai à faire des films d'action jusqu'à ce qu'on m'enterre. Je sors de ma retraite !

Depuis, l’acteur a tenu ses promesses et les amateurs devraient être comblés par ses projets à venir. Dans The Good Criminal, il incarne un légendaire braqueur de banque traqué par les autorités après avoir été trahi par le FBI. Dans The Minuteman, il interprète un vétéran du Vietnam qui décide de protéger un jeune Mexicain poursuivi par un cartel à la frontière de l’Arizona. Le Liam Neeson Universe n’est pas près de s’arrêter.