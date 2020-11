Titanic sur TF1 : découvrez la fin alternative

Pour beaucoup de cinéphiles, "Titanic" de James Cameron possède une bonne place au panthéon des plus beaux films jamais faits. Si sa scène finale est d'une grande force émotionnelle, James Cameron en avait tourné une autre, très différente. Nous vous proposons de la découvrir ci-dessus.

Titanic : le chef-d'oeuvre de James Cameron

Sorti sur les écrans français en janvier 1998, Titanic de James Cameron est le film de tous les records. En grand passionné, le réalisateur n'a en effet pas lésiné sur les moyens pour porter sa vision sur grand écran (comme il l'a toujours fait dans sa carrière), quitte à donner des sueurs froides à ses producteurs. En effet, certains cadres de la Fox ont, durant le tournage, démissionné, de peur que la production du film ne coule leur société (Cameron a quasiment doublé le budget alloué au film et a dû renoncer à une partie de son salaire). Mais on peut dire avec le recul que le jeu en valait la chandelle.

Avec sa mise en scène impressionnante, et très réaliste (Cameron a fait construire une réplique quasi grandeur nature du Titanic), et son histoire d'amour tragiquement sublime, portée par les jeunes Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, le film provoque un véritable raz-de-marée à sa sortie et devient le plus gros succès de tous les temps au box-office (jusqu'en 2009, sans compter l'inflation).

En mars 1998, Titanic rafle 11 Oscars, dont ceux du meilleur film et meilleur réalisateur. Un record de statuettes que seuls deux autres films ont obtenu : Ben-Hur et Le Retour du Roi.

La fin alternative : Rose et le coeur de l'océan

Dans la version sortie en salles, Titanic s'achève avec Rose âgée, qui jette par dessus bord le Coeur de l'Océan, le fameux collier que l'équipe à bord du navire cherche sans cesse depuis des années. Elle s'endort ensuite dans sa cabine, et le film se termine avec un rêve dans lequel elle revient à bord du paquebot maudit, et retrouve son grand amour, Jack, ainsi que les autres passagers disparus lors du naufrage. On peut dès lors penser qu'il s'agit d'une métaphore pour nous faire comprendre qu'elle meurt dans son sommeil (bien au chaud dans son lit, comme lui avait promis Jack sur cette maudite planche).

Mais dans le script d'origine, la fin était quelque peu différente (la vidéo est disponible en tête d'article).

En effet, Rose était surprise sur la poupe du bateau par sa fille et Lovett, qui pensaient qu'elle voulait sauter, avant de se rendre compte qu'elle tenait dans sa main le Coeur de l'Océan. Lovett la supplie de ne pas le jeter, mais elle refuse. Il lui demande alors s'il peut au moins toucher le bijou une seule fois, elle accepte, avant de lui dire en reprenant une expression de Jack :

Vous cherchez des trésors au mauvais endroit (...) seule la vie est précieuse. Faites en sorte que chaque jour compte.

La scène se termine sur Rose qui, après avoir jeté le bijou, lève les yeux au ciel, et voit une étoile filante. Cet élément devait être une constante dans le film de Cameron, mais a été coupé au montage (ce qui explique sûrement la raison du choix de la scène finale).

En effet, dans une première scène coupée, Jack raccompagnait Rose sur le pont supérieur après leur soirée dansante en troisième classe, et tous les deux chantaient "Come Josephine, in my flying machine" (que Rose reprend quand elle est à l'agonie sur la planche : "viens Joséphine, dans ma machine qui vole") avant d'observer une étoile filante dans le ciel, synonyme, selon Rose, de la montée des âmes au ciel. Cette scène coupée est visible ici :

Une étoile filante devait également être présente dans la scène post-naufrage, lorsque Rose regarde le ciel sur sa planche, juste avant qu'elle ne se rende compte de la mort de Jack.

On peut alors aisément comprendre pourquoi la scène que nous connaissons a été préférée à celle-ci.