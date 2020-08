Tout ce qui brille samedi 29 août sur M6 : ce clin d'oeil caché à Mathieu Kassovitz

"Tout ce qui brille" sorti en 2010 est le premier film de Géraldine Nakache en tant que réalisatrice. Très fan de "La Haine", elle a dissimulé dans cette comédie un clin d'oeil à son réalisateur, Mathieu Kassovitz.

Tout ce qui brille : une histoire d'amitié

Sorti dans les salles françaises en mars 2020, Tout ce qui brille est une comédie sociale mettant en scène une amitié fusionnelle : celle d'Ely (Géraldine Nakache) et Lila (Leïla Bekhti), qui se connaissent depuis l'enfance, et qui rêvent d'une autre vie, à dix minutes de leur banlieue : à Paris. De petites embrouilles en gros mensonges, elles vont tout faire pour essayer de pénétrer ce monde qui n'est pas le leur mais où tout semble possible.

Ce film est la première réalisation de Géraldine Nakache (en collaboration avec Hervé Mimran) et également le début de sa belle amitié avec Leïla Bekhti qu'elle considère comme sa petite soeur. Grâce à ce rôle, cette dernière a d'ailleurs remporté le César du meilleur espoir féminin en 2011. Depuis, elle a joué dans deux autres films de Géraldine Nakache : Nous York en 2012 et J'irai où tu iras en 2019.

Malgré des critiques tièdes, Tout ce qui brille a remporté l'adhésion du public avec près d'1.4 millions d'entrées en France, soit le huitième succès français au box-office de l'année 2010.

Géraldine Nakache rend hommage à Mathieu Kassovitz

Vous ne l'aviez sûrement jamais remarqué, mais un clin d'oeil à Mathieu Kassovitz est caché dans le film grâce au personnage de Maxx (interprété par le chanteur d'AaRON, Simon Buret), dont Lila tombe amoureuse. En effet, très fan du travail du réalisateur, Géraldine Nakache avait voulu lui rendre un hommage à sa façon. Elle avait déclaré à la sortie du film :