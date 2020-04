Transformers 3, jeudi 16 avril sur W9 : pourquoi Megan Fox s'est-elle fait virer ?

Le 29 juin 2011, la troisième aventure de la saga Transformers sortait dans les salles. Toujours réalisé par Michael Bay, Transformers 3 : La Face Cachée de la Lune s'est avéré une fois de plus être un énorme succès financier. Le long-métrage a rapporté plus de 1,1 milliard de dollars au box-office mondial pour un budget de 195 millions. Encore un énorme hold-up de Michael Bay. Transformers 3 est le dernier épisode porté par Shia LaBeouf, avant que Mark Wahlberg ne reprenne les rênes. C'est également, le premier opus sans Megan Fox, virée pour des propos incendiaires vis à vis du réalisateur.

Sur ce troisième épisode, Megan Fox n'est plus de la partie, remplacée par Rosie Huntington-Whiteley, pour incarner la petite amie de Sam Witwicky. En effet, Megan Fox s'est tout simplement faite renvoyer de la franchise par Steven Spielberg lui-même, à cause de ses propos à l'égard de Michael Bay.

Steven Spielberg, producteur sur la licence Transformers, a donc décidé de virer Megan Fox quand celle-ci a comparé Michael Bay à Hitler peu de temps avant le tournage de ce troisième épisode :

Il veut être comme Hitler sur ses tournages, et il l'est. C'est un cauchemar de travailler avec lui. On échappe de peu à la mort quand on tourne un Transformers.

C'est vrai qu'elle n'a pas totalement tord. Michael Bay est réputé pour ses méthodes dangereuses, et Megan Fox n'est pas la première à se plaindre du manque de sécurité sur ses tournages. La production de Transformers 3 : La Face Cachée de la Lune a même entraîné un accident assez grave. Une figurante a reçu un câble retenant une voiture en pleine figure. Après de nombreuses opérations, dont certaines au cerveau, elle est aujourd'hui toujours paralysée du côté gauche. Mais la comparaison avec Hitler n'est pas passée, surtout auprès de Spielberg. Michael Bay n'a d'ailleurs pas hésité à répondre à l'actrice :

Shia LaBeouf pensait quant à lui que Megan Fox n'appréciait pas la manière dont son personnage était présenté dans la franchise Transformers :

Michael Bay filme Megan Fox d'une manière très spéciale qui excite la sexualité des garçons. C'est l'été, il fait chaud, c'est fun, c'est le style de Michael. Et je pense que Megan n'aimait pas vraiment ce regard sur elle. Elle est passée de l'ombre à la lumière en un seul rôle. On en a fait très rapidement la femme la plus sexy d'Amérique. Ce n'est pas si simple à accepter et à assumer. Je crois qu'elle voulait éviter ça. Quand Michael Bay veut quelque chose, il n'y va pas par quatre chemins pour l'obtenir, il avance, il avance, et il peut parfois manquer clairement de tact. C'est du genre à balancer : "Penche-toi et cambre le dos à 70 degrés !'"