Transformers 4 sur C8 : Michael Bay a été agressé sur le tournage

En 2014, le cinéaste Michael Bay rempile une quatrième fois à la réalisation d'un film « Transformers ». Pour l'occasion, Mark Wahlberg remplace Shia LaBeouf dans le rôle principal. Mais saviez-vous que le réalisateur a été agressé par un homme armé d'une arme étrange sur le tournage de ce nouvel opus ?

Transformers : une saga lucrative

Tout débute en 2007, quand Michael Bay décide d'adapter les dessins animés cultes Transformers. Pour l'occasion, il engage Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel et Tyrese Gibson pour mener à bien cette entreprise explosive. Malgré des critiques majoritairement négatives, Transformers est un énorme succès, avec plus de 709 millions de dollars de recettes pour un budget de 150 millions. Le film est même nommé à deux reprises aux Oscars. Face à ce triomphe, la Paramount décide évidemment de lancer des suites.

Transformers @Paramount Pictures

Michael Bay reviendra à cinq reprises derrière la caméra, jusqu'à Transformers : The Last Knight en 2017. Un sixième opus, centré sur Bumblebee, est sorti en 2018, sous la direction de Travis Knight. En tout, la franchise Transformers a rapporté plus de 4,8 milliards de dollars au box-office. Et ce n'est pas fini puisque la Paramount travaille actuellement sur un nouveau film.

Transformers : l'âge de la décadence

Ainsi, en 2014, Michael Bay revient une quatrième fois derrière la caméra pour mettre en scène L'Âge de l'Extinction. Initialement, le cinéaste ne voulait pas revenir, et devait simplement être producteur du projet. De nombreux réalisateurs étaient en lice pour prendre sa place comme Roland Emmerich, Joe Johnston ou encore le français Louis Leterrier. Mais face à l’insistance de la Paramount, Michael Bay a accepté de revenir à la mise en scène. Pourtant, Shia LaBeouf, lui, est resté sur ses positions, et a refusé de rempiler une nouvelle fois. Michael Bay a donc dû lui trouver un remplaçant en la personne de Mark Wahlberg. Le reste de la distribution, qui comprenait notamment Josh Duhamel, Tyrese Gibson ou encore John Turturro a également été écartée. À la place, le cinéaste recrute Stanley Tucci, Jack Reynor et T.J. Miller. Malgré des critiques calamiteuses et 7 nominations aux Razzie Awards, L'Âge de l'Extinction est le deuxième opus le plus lucratif de la licence avec plus de 1,1 milliard de dollars de recette au box-office.

Michael Bay attaqué sur le tournage

Pourtant, le tournage de ce Transformers 4 a failli tourner au drame. Le cinéaste et son équipe ont en effet affronté l'attaque d'un perturbateur inattendu. Pendant le tournage du long-métrage, trois individus se sont présentés, et auraient tenté d'escroquer 13 000 dollars à Michael Bay. Certaines rumeurs affirmaient même à l'époque que ces individus se faisaient appeler les frères Mark, et que l'un d'eux aurait blessé le cinéaste au visage. Par la suite, Paramount a fait un communiqué officiel pour clarifier la situation :

Contrairement aux nombreuses informations erronées, Bay n'a pas été blessé dans une rixe sur le tournage. La production a en effet fait une rencontre bizarre avec l'homme, apparemment sous l'emprise de stupéfiants, qui maniait un climatiseur comme une arme. L'homme, qui avait auparavant accosté d'autres membres de l'équipe, s'est précipité en direction du plateau à Quarry Bay et a fait balancer le climatiseur en direction de la tête de Michael Bay. Le réalisateur a esquivé et arraché le climatiseur des mains de l'agresseur, empêchant un incident qui aurait pu être grave. La sécurité est rapidement arrivée et a maîtrisé l'incident. La police, qui s'est aussi battue avec l'agresseur et deux personnes qui l'accompagnait, a fini par arrêter les trois hommes. Personne n'a été blessé et le tournage a pu reprendre rapidement.

Transformers : l'âge de l'extinction @Paramount Pictures

Michael Bay et son équipe ont dû bien se marrer après l'événement. C'est pas tous les jours qu'on se fait menacer par un climatiseur. Drôle d'arme pour tenter une escroquerie. Le tournage de Transformers : L'Âge de l'Extinction a par la suite repris sans encombre.