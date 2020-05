Twilight 4 lundi 11 mai sur W9 : la scène de sexe aurait dû être plus osée

Twilight 4 (première partie) est diffusé lundi 11 mai à 21h05 sur W9. Saviez-vous que la scène de sexe entre Edward et Bella devait être beaucoup plus osée ? On vous dit tout.

Sorti en novembre 2011, Twilight 4 aka Twilight, chapitre 4 : Révélation, 1ère partie était certainement LE film de la saga vampirique le plus attendu par les fans. Et pour plusieurs raisons. Après s'être tournés autour pendant trois films, l'humaine Bella Swan (Kristen Stewart) et le vampire Edward Cullen (Robert Pattinson), se disaient oui lors d'un mariage célébré en grandes pompes avec les deux familles réunies, condition sine qua non pour qu'Edward accepte de transformer sa dulcinée en immortelle. Cette union qui avait fait fantasmer bon nombre d'adolescent(e)s était également synonyme d'un autre événement futur tout aussi attendu : la nuit de noces. On rappelle en effet qu'en raison de leurs natures respectives, les deux amoureux n'étaient jamais allés plus loin que le simple bisou, Edward ayant toujours refusé les avances de Bella par peur de blesser mortellement cette dernière s'ils devaient s'adonner aux plaisirs de la chair. Mais une fois arrivés sur le lieu de leur Lune de Miel, quelque part sur une île paradisiaque entre Sao Paulo et Rio de Janeiro au Brésil, Edward avait décidé de céder et d'offrir à Bella une inoubliable première fois. Pourtant à l'écran, la scène est très vite expédiée. Twilight 4 : la scène de sexe qui dérange Lors d'une projection test du film à la BBFC (l'organisme de classification de films au Royaume-Uni NDLR), la scène était pourtant plus longue, avec des plans sur les corps dénudés des deux protagonistes en pleine action. Les membres de la BBFC ont donc conseillé aux producteurs de couper certaines parties, pour ne pas obtenir une certification "interdit aux moins de 15 ans" qui aurait été dramatique pour l'avenir du film. Dans les parties coupées, il y avait notamment des plans d'Edward bougeant au dessus de Bella, ainsi que les jambes de cette dernière enroulées autour de son torse. En retirant ces plans, les producteurs ont ainsi pu avoir la classification qu'il désirait (12 A : convient pour les 12 ans et plus). Dans la scène gardée au montage final du film, on remarque un montage très cut sur les corps et des gros plans sur les visages pour ne pas risquer de choquer les plus jeunes. Vous pourrez la (re)découvrir dans Twilight 4 ce lundi 11 mai à 21h05 sur W9.