Twilight 5 (partie 2) lundi 18 mai sur W9 : que devient Mackenzie Foy (Renesmée) ?

Twilight 5 est diffusé sur W9 lundi 18 mai. Que devient Mackenzie Foy, la jeune actrice qui interprétait le personnage de Renesmée, la fille d'Edward et Bella ?

Pendant la crise du coronavirus, W9 a eu la bonne idée de rediffuser l'intégralité de la saga Twilight chaque mardi soir depuis 5 semaines. L'occasion de se replonger dans l'histoire d'amour contrariée entre le vampire Edward Cullen interprété par Robert Pattinson, et l'humaine Bella Swan, campée par Kristen Stewart. Diffusé ce lundi 18 mai sur W9, Twilight 5 (partie 2) reprend exactement là où le volet précédent s'était terminé (logique puisque les deux derniers films sont en réalité basés sur le même roman).

Mackenzie Foy (Renesmée) a bien grandi

Edward a enfin transformé Bella en vampire, après que cette dernière a côtoyé la mort de très près, suite à une grossesse éclair extrêmement compliquée (et à un mini vampire qui la dévorait de l'intérieur). Avec son nouveau regard rouge sang et sa peau diaphane, Bella peut enfin rencontrer son enfant qui a failli lui coûter sa vie, une petite fille qu'elle a choisi d'appeler Renesmée (en hommage à sa mère Renée et à Esmée, la mère adoptive d'Edward).

Nouveau-né hybride, cette dernière grandit extrêmement vite, et pour l'interpréter c'est la jeune actrice Mackenzie Foy qui a été choisie. C'est d'ailleurs elle qui a prêté ses traits au bébé au début du film pour que son visage reste le même au fil de son évolution (et qui explique le rendu visuel très étrange de l'enfant dans toute la première partie du métrage).

Née en 2000, Mackenzie Foy avait 12 ans quand elle a tourné dans Twilight. Il s'agit de son premier rôle au cinéma (elle avait joué dans quelques séries télévisées avant ça).

Grâce à cette entrée fracassante dans le monde du septième art, on a ensuite pu la retrouver dans deux autres blockbusters hollywoodiens : en 2013 dans Conjuring de James Wan, et surtout en 2014 dans Interstellar de Christopher Nolan dans lequel elle jouait le rôle de la fille du personnage de Matthew McConaughey.

En 2018 elle tient le premier rôle de sa carrière dans le film de Disney Casse-Noisette et les Quatre Royaumes aux côtés de Keira Knightley.

Récemment, elle a tourné dans le film Black Beauty (actuellement en post-production). Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme d'Anna Sewell qui raconte l'histoire d'amitié entre une adolescente qui vient de perdre ses parents, et un cheval abandonné. Mackenzie Foy tient le premier rôle, aux côtés de Kate Winslet.

Si vous êtes curieux, vous pouvez jeter un oeil à son compte Instagram, où elle poste régulièrement des photos :