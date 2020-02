Un Plan parfait dimanche 2 février sur TF1 : la grosse frayeur de Diane Kruger sur le tournage

Vous avez aimé ? Partagez :

Sur le tournage du film « Un plan parfait », Diane Kruger s’est retrouvée face à un léopard qui était rentré dans sa tente à la recherche de nourriture. L’animal est finalement parti de lui-même, laissant une belle frayeur à l’actrice. Le film est à (re)voir sur TF1 à 21h05.

Dimanche 2 février à 21h05, TF1 proposera Un Plan parfait, le deuxième film de Pascal Chaumeuil après L’Arnacoeur (2010). Pour l’occasion, Danny Boon donne la réplique à l’actrice allemande Diane Kruger. Mais saviez-vous que la comédienne a bien failli ne pas survivre au tournage du film ?

Diane Kruger a échappé à un léopard !

Avec un tournage entre la Russie, la Belgique et principalement le Kenya, l’actrice allemande s’est fait une belle frayeur après avoir fini de tourner l’une de ses scènes, dans le parc naturel d’Amboseli, situé à 250 kilomètres de la capitale Nairobi. Alors qu’elle rentrait au camp où se trouvaient les tentes dans lesquelles les comédiens logeaient, Kruger s’est en effet retrouvée nez-à-nez avec un léopard qui cherchait de la nourriture dans ses affaires!

Ainsi que l’a raconté Danny Boon dans une interview accordée au site Reviewer.fr, la comédienne a eu une bonne réaction en restant calme et en se retenant de crier face à l’animal. Celui-ci est finalement sorti de la tente de lui-même, sans prêter attention à l’actrice, avant de se diriger vers celle de Boon, qui était heureusement absent à ce moment. Ce qui aurait pu tourner au drame s’est finalement transformé en une histoire qui laissera un souvenir particulier aux participants du film.

Sur un scénario de Laurent Zeitoun et Yoann Gromb, Un Plan parfait raconte l’histoire d’Isabelle (Kruger), une jeune femme dont les membres de la famille ont tous été quittés à leur premier mariage. Anxieuse à l’idée de subir le même sort, Isabelle décide donc de séduire le candide Jean-Yves (Boon) afin de pouvoir elle-même divorcer aussitôt et de briser ce qu’elle perçoit comme une malédiction.

Le film marque le premier rôle de Kruger dans une comédie. Jonglant entre les films français (Les Brigades du Tigre, Pour elle…) et les superproductions Hollywoodiennes (Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, Inglourious Basterds…), dans une carrière qui s’étendait alors sur plus de dix ans et une trentaine de films, l’actrice révélée mondialement par son interprétation d’Hélène dans Troie en 2004 ne s’était en effet jamais essayée au genre comique auparavant.

C’est le deuxième film réalisé par Pascal Chaumeuil, après une autre comédie romantique, cette fois portée par Romain Duris et Vanessa Paradis, L’Arnacoeur. Un Plan parfait est à (re)voir ce dimanche soir sur TF1 à 21h05.