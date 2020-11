Wolverine Le Combat de l'Immortel sur C8 : découvrez comment le film annonce la fin de Logan

En 2013, le cinéaste James Mangold est chargé de mettre en scène la suite des aventures de Wolverine. Avec "Wolverine : Le Combat de l'Immortel", le réalisateur propose une approche plus sombre que le précédent opus, et annonce déjà le final de "Logan".

Wolverine : Le Combat de l'Immortel c'est quoi ?

En 2009, X-Men Origins : Wolverine, réalisé par Gavin Hood, a failli entraîner le retrait de Hugh Jackman dans le rôle du mutant griffu. Face à l'échec critique du long-métrage, le comédien pensait à se retirer de ce rôle culte. Et ça aurait quand même été dommage. Heureusement, il rempile dans Wolverine : Le Combat de l'Immortel.

James Mangold décide d'envoyer le célèbre mutant au Japon. L'occasion pour lui de rencontrer l'un de ses ennemis, célèbre dans les bandes dessinées : Le Samouraï d'Argent. Même si la presse accueille le film assez fébrilement, les spectateurs sont relativement séduits par ce voyage en Asie. Pour un budget de 120 millions de dollars, Wolverine : Le Combat de l'Immortel rapporte plus de 414 millions de dollars au box-office. Bien suffisant pour que la 20th Century Fox fasse confiance à James Mangold une seconde fois pour lui confier la réalisation de l'incroyable Logan.

© 20th Century Fox

Wolverine au Japon : un arc important des comics

Dans les comics, Wolverine connaît bien le Japon, et notamment à travers l'arc de Frank Miller et Chris Claremont, publié dès 1982. Le pays asiatique est une seconde maison pour le mutant griffu, qui y a passé des années entières, plus ou moins incognito, se faisant parfois appeler le Borgne. De même, il apparaît régulièrement à Madripoor, une île où il échoue régulièrement, souvent dirigée par la Vipère (interprétée par Svetlana Khodchenkova dans le film). À cette époque, Logan tombe amoureux de Mariko Yashida (présente sous les traits de Tao Okamoto), l'un des grands amours de son existence. Bien évidemment, comme souvent dans l'entourage de Wolverine, leur histoire finie mal, et Mariko se fait assassiner, laissant le mutant avec une blessure supplémentaire impossible à guérir.

© 20th Century Fox

Au Japon, il croise également la route d'un autre personnage : Le Samouraï d'Argent. Créé en 1974 par Steve Gerber et Bob Brown, Le Samouraï d'Argent est un antagoniste récurant de Wolverine. De son vrai nom Keniuchio Harada (interprété par Will Yun Lee dans le film de James Mangold), il est l'un des rares à pouvoir tuer le mutant immortel. En effet, le combattant est parfois en possession d'une arme un peu particulière : l'épée de Muramasa. Initialement, c'est Wolverine lui-même qui demande la création de cette arme à Muramase, lui suggérant un sabre capable de le tuer. Celui-ci a en effet l'habilité d'annihiler les pouvoirs auto-guérisseurs de Logan. En possession de ce sabre, le Samouraï d'Argent est l'un des pires ennemis de Wolverine. Et c'est cette arme qui est présentée dans Le Combat de l'Immortel.

Une réplique prophétique

Aujourd'hui, il y a prescription sur la mort de Wolverine. Vous devez certainement être au courant que James Magold décide de tuer le célèbre mutant à la fin de Logan. Un dernier tour de piste déchirant dans lequel il dépeint un mutant sur la fin de son existence. Une conclusion puissante qui a en réalité été annoncée dès Le Combat de l'Immortel. Dans ce dernier, le cinéaste offrait une réplique prophétique dans laquelle il annonçait discrètement la mort de Wolverine.

À vrai dire, c'est un fan qui a trouvé ce petit clin d’œil, par la suite confirmé par James Mangold lui-même. Durant Le Combat de l'Immortel, le personnage de Yukio (Rila Fukushima), qui a la capacité de voir l'avenir, prévient Logan de sa mort prochaine. Sans dire exactement quand ce décès surviendra, elle affirme à Logan que celui-ci agonisera dans une mare de sang, tenant son cœur à la main. Voici la réplique complète :

Logan, je t’ai vu mourir… Ce n’était pas une image complète. C’était plus comme regarder à travers le trou de la serrure. Mais je ne me trompe jamais. Tout ce que je peux voir représente une partie précise de la vie d’une personne : sa mort. Et j’ai vu la tienne… Je t’ai vu étendu sur le dos, il y avait du sang partout. Tu tenais ton propre cœur dans ta main.

Et cette prédiction allégorique est avérée puisque dans Logan, Wolverine décède dans son propre sang, la main de X-23 dans la sienne. Sans être son propre cœur, il s'agit évidemment d'une métaphore qui convient parfaitement aux paroles de Yukio. En tout cas, cette énième théorie de fan a finalement pris du crédit, déjà face à la pertinence de celle-ci, mais surtout quand James Mangold a lui-même confirmé cette référence. Et vous, vous l'aviez remarqué ?