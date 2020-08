World War Z lundi 31 août sur C8 : pourquoi la suite ne s'est pas faite ?

Le film de zombies World War Z avec Brad Pitt est sorti en 2013. Découvrez pourquoi la suite ne s'est jamais faite.

World War Z : Brad Pitt face aux zombies

Sorti en 2013, le film World War Z réalisé par Marc Forster est basé sur le roman éponyme de Max Brooks paru en 2006. Il met en scène Brad Pitt dans la peau d'un ancien employé de l'ONU qui se lance dans une course contre la montre pour tenter de stopper une apocalypse zombie qui déferle sur le monde. Ce thriller nerveux aux scènes d'action impressionnantes (on se rappelle notamment de celle des remparts de Jérusalem) avait très bien fonctionné au box-office en récoltant plus de 540 millions de dollars à travers le monde (et cumulé 2.4 millions d'entrées en France). Avec un tel score, l'idée d'une suite a rapidement émergé. Mais nous sommes en 2020 et aucun World War Z 2 ne semble pointer son nez à l'horizon. On fait le point.

World War Z 2 : où en est la suite ?

La première fois qu'un World War Z 2 a été mentionné c'était en octobre 2013, soit quatre mois à peine après la sortie du film dans les salles. À l'époque, la production était à la recherche d'un nouveau réalisateur après le départ de Marc Forster. C'est Juan Antonio Bayona (L'Orphelinat, Jurassic World : Fallen Kingdom) qui a finalement été annoncé à la mise en scène en décembre 2013, pour le plus grand bonheur des fans du premier opus, impatients de retrouver Brad Pitt dans ce monde post-apocalyptique. La Paramount avait alors annoncé le tournage pour le mois d'octobre 2015, avec une sortie prévue à l'été 2016, avant de la décaler à l'été 2017.

Hélas, après un développement de plus d'une année, Bayona a jeté l'éponge et a fait comprendre à Paramount qu'il n'était pas la bonne personne pour ce projet (il s'était d'ailleurs confié à ce propos en 2018). Après être tombée dans les oubliettes du studio, un événement inattendu a ramené World War Z 2 à la vie, et de la plus belle des façons.

En août 2016, David Fincher a en effet été annoncé à la réalisation du blockbuster, motivé en grande partie par son collaborateur de longue date, Brad Pitt.

L'année suivante, alors que la Paramount avait repoussé le film à une date évidemment indéterminée, Fincher s'était dit prêt à se lancer dans la suite en compagnie de Dennis Kelly, le créateur de la série Utopia au scénario, pour un budget inférieur au premier film. L'officialisation de l'arrivée de David Fincher aux manettes de World War Z 2 a eu lieu en avril 2017, et le tournage annoncé pour le premier semestre 2018. Le réalisateur avait alors déclaré vouloir prendre son temps pour développer une suite cohérente, avec de la valeur.

Mais la malédiction continua, et le tournage fût décalé deux fois : une première fois car Brad Pitt tournait Once upon a time... in Hollywood avec Quentin Tarantino, et une deuxième fois car David Fincher était occupé avec la saison 2 de sa série MINDHUNTER.

Une éclaircie est arrivée en octobre 2018 avec l'annonce d'un tournage pour l'été 2019, toujours avec Fincher à la réalisation et Kelly au scénario.

Hélas, en février 2019, la Paramount a décidé de ne pas donner suite au film pour des raisons budgétaires. En effet, alors que Fincher avait parlé d'un budget inférieur au premier, le tournage qui se profilait aurait coûté beaucoup plus cher, s'étendant sur une période de six mois, et dans plus de cinq pays.

Brad Pitt vante la version de Fincher, le producteur y croit encore

Si le tournage de World War Z 2 n'a jamais eu le feu vert, Brad Pitt a tout de même donné son ressenti sur la vision de David Fincher :

C'était si bien (...) Nous avions une très bonne histoire, qu'il a supervisée. Une très grosse histoire. Les choses qu'il avait prévues n'avaient jamais été vues auparavant. Je suis sûr qu'il s'en servira dans quelque chose d'autre.

avait-il déclaré lors d'une interview pour Collider lors de la promotion d'Ad Astra.

En prime, l'associé de Brad Pitt dans sa boîte de production Plan B, Jeremy Kleiner, s'était montré optimiste il y a quelques mois concernant la suite de World War Z qu'il espérait faire un jour :

Nous aimons le livre de Max Brooks. Nous adorons l'univers. Il ne nous semble pas que la World War Z soit terminée.

Nous croisons encore les doigts, même si nous ne croyons plus vraiment à cette suite, qui avait pourtant matière à être exploitée.