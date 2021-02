World War Z sur C8 : le film aurait pu avoir une autre fin très différente

Brad Pitt tente d'enrayer une invasion zombie dans "World War Z", un blockbuster tiré du livre culte écrit par Max Brooks. Saviez-vous qu'une autre fin avait été envisagée dans le scénario ? On vous explique ce qu'elle devait contenir et surtout pourquoi elle a été délaissée au profit de la conclusion actuelle.

World War Z : un film de zombie grand public

La figure du zombie n'est pas rare au cinéma. C'est en revanche moins anodin de la voir au centre de très grosses productions. Seulement deux exemples nous viennent en tête : Je suis une légende et World War Z. Ils ont un point commun très facilement identifiable, à savoir une grosse star américaine dans le rôle principal. Will Smith pour le premier, Brad Pitt pour le second. C'est une condition sine qua non pour qu'une enveloppe aussi conséquente soit allouée à un film sur des zombies. Mais il y a inévitablement un revers à ça, qui est un besoin de proposer un spectacle accessible au plus grand nombre. Entendez par là qu'on ne voit pas des producteurs dépenser autant d'argent pour sortir un film gore, violent et effrayant.

World War Z lorgne effectivement plus vers l'action que vers l'horreur. On le comprend, avec un budget qui grimpe à 190 millions de dollars. Malgré des gros problèmes durant sa production, le film est pourtant loin de se planter lors de sa sortie dans les salles. Avec un score de 540 millions de dollars, on peut parler de réussite et trouver logique qu'une suite ait un temps été dans les tuyaux.

World War Z © Paramount Pictures France

Le scénario se base sur le livre éponyme de Max Brooks, à qui l'on doit le populaire Guide de survie en territoire zombie. Brad Pitt campe Gerry Lane, un ancien employé des Nations Unies, qui tente de protéger sa famille quand un virus incontrôlable transforme les gens en zombie. Forcé de s'impliquer dans la résolution de cette catastrophe, Gerry va essayer de découvrir d'où provient ce virus et comment endiguer sa propagation avant qu'il ne soit trop tard.

Découvrez l'incroyable scène finale abandonnée

On a tous compris en allant voir World War Z que nous n'aurions pas des hectolitres de sang à l'écran ni des plans généreux sur les corps mutilés. Mais un gros budget permet de mettre en scène des visions impossibles dans des productions plus petites. On a par exemple cette séquence très réussie à Jérusalem avec des belles idées (la pyramide, les zombies qui s'accrochent à l'hélicoptère...). Le final aurait pu aussi proposer des choses folles si la première version avait été retenue.

De ce que l'on en sait, elle devait se passer en Russie et montrer une sorte de champ de bataille. Les zombies et les humains se battaient, de nuit, en pleine tempête de neige. Et Gerry parvenait à éviter les zombies grâce à l'injection du virus - ils ne le remarquaient pas grâce à ça.

World War Z ©Paramount Pictures France

Toute cette partie a été filmée durant la production mais elle n'a pas été terminée par la suite. Lors du montage, le réalisateur a décidé que ce n'était pas cette conclusion qui devait ponctuer son film. Elle était trop grosse, pas assez centrée sur le héros. Ce qui tombait très bien, car terminer les effets spéciaux nécessitait pas mal d'argent et les producteurs n'étaient pas non plus fous de cette fin. Damon Lindelof a été appelé en renfort pour fournir des idées afin de partir dans une autre direction. Tout le monde s'est entendu sur une conclusion plus minimaliste, plus proche de Brad Pitt. Lindelof pensait que la Paramount n'allait pas apprécier cette réécriture. Mais cette option a été privilégiée car personne ne voulait financer la finalisation de la première fin. Il fallait donc une alternative. Via des reshoots, toute l'équipe a donc corrigé le tir. Avec le résultat que l'on connaît.