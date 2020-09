X-Men Apocalypse lundi 7 septembre sur TMC : comment la voix d'Apocalypse a-t-elle été créée ?

Dans "X-Men : Apocalypse" de Bryan Singer, Oscar Isaac a une voix plus qu'impressionnante. Découvrez comment elle a été créée, ainsi que les autres secrets de cette transformation physique qui a été un véritable challenge pour l'acteur.

X-Men : Apocalypse, un opus pas spécialement apprécié

Après les excellents X-Men : le commencement et X-Men : Days of Future Past, Bryan Singer avait fort à faire pour offrir une suite à la hauteur des deux premiers opus. Lui, qui a déjà mis en scène trois films de la franchise, était attendu au tournant. Sorti en 2016, X-Men : Apocalypse a majoritairement déçu les fans. Le film a néanmoins rapporté plus de 543 millions de dollars au box-office. Un score acceptable mais en dessous du précédent opus de la saga.

Toujours porté par James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence et Nicholas Hoult, X-Men : Apocalypse était surtout l’occasion de découvrir un nouvel antagoniste : Apocalypse. Ce dernier, interprété par Oscar Isaac demeure un vilain extrêmement célèbre au près des lecteurs de comics et une figure emblématique de l’univers des X-Men.

Une préparation méticuleuse

Apocalypse, également nommé En Sabah Nur, est un célèbre mutant de l’univers Marvel Comics. Créé en 1986 par Louise Simonson et Jackson Guice, il demeure l’un des plus puissants ennemis des X-Men. Apocalypse est le tout premier mutant de la création. Apparemment immortel, sa naissance remonte à l’époque de l’Egypte antique. Apocalypse est omnipotent, capable des plus inimaginables prouesses. Sa première apparition au cinéma se situe dans la scène post-générique de X-Men : Days of Future Past. Il était alors incarné par le jeune acteur Brendan Pedder, à peine âgé de 18 ans, engagé uniquement pour cette scène. Dans le film suivant c’est l’incomparable Oscar Isaac qui prend la relève.

La transformation d’Oscar Isaac en Apocalypse prenait en moyenne 3h30 de préparations. Peu à peu, l’équipe des maquilleurs et des costumiers a réussi à réduire ce temps d’une heure. L’acteur portait des prothèses tout autour de la tête, du front aux mâchoires, en passant par les joues, le nez et le crâne. Pour que l’interprète ne souffre pas trop sous ce tas de prothèses, un système de refroidissement similaire à celui utilisé par les pilotes de course a été employé pour le soulager. Entre les prises, le comédien était immergé dans l’eau glacée pour que la température sous les costumes reste supportable.

Trois micros pour Oscar Isaac

Enfin, la voix d’Apocalypse est un des éléments réussis du film. Pour créer cette voix si particulière, trois micros ont été placés sur le visage d’Oscar Isaac. Un micro Sennheiser standard, un micro grave près de sa joue droite et un micro pour basse près de sa joue gauche. Bryan Singer voulait capter une voix singulière et impressionnante pour son méchant. Comme il le précisait à l’époque au micro de Allociné :

J’ai pu ainsi capter des tonalités que l’oreille humaine n’entend pas habituellement. Avec trois micros sur le visage, Oscar devait toujours garder la tête exactement dans la bonne position.

Un sacré travail pour donner vie à ce méchant culte qui demeure l’un des éléments forts du métrage. Dommage que le film ne soit pas à la hauteur des attentes des fans et demeure le moins réussi des trois épisodes. Mais depuis la sortie de Dark Phoenix, le film est réévalué à la hausse.