X-Men L'Affrontement Final lundi 13 avril sur TMC : retour sur le tournage chaotique

« X-Men : L'Affrontement Final », troisième opus de la saga X-Men n'est pas le plus apprécié par les fans. Le film réalisé par Brett Ratner est diffusé ce 13 avril sur TMC, l'occasion de revenir sur la production chaotique du projet.

Après deux opus brillants réalisés par Bryan Singer, la 20th Century Fox confie le troisième épisode à Brett Ratner. Sorti en 2006, X-Men : L'Affrontement Final reçoit des critiques mitigées mais rapporte plus 460 millions de dollars au box-office. Un score plus élevé que les deux films précédents. Mais ce troisième opus est le moins apprécié de la trilogie, la faute, notamment, à une production compliquée.

La valse des réalisateurs

A l'origine, Bryan Singer, qui a réalisé les deux premiers épisodes devait reprendre son poste pour L'Affrontement Final. Pourtant, Warner Bros lui a offert la possibilité de mettre en scène Superman Returns. Une opportunité qu'il a saisi sans hésiter. Il emmène alors avec lui toute son équipe technique : le compositeur John Ottman, le directeur de la photographie Newton Thomas Sigel et les scénaristes Mike Dougherty et Dan Harris laissant L'Affrontement Final totalement orphelin.

Mais Bryan Singer était prêt à assurer les deux tournages simultanément. Cependant, la 20th Century Fox ne voulait pas prendre un tel risque et a donc décidé de chercher un remplaçant. Le studio s'est d'abord tourné vers Matthew Vaughn qui a accepté. Mais incapable de rester éloigné de sa famille durant les 9 mois de tournage il a préféré abandonner le projet. Celui-ci est donc revenu à Brett Ratner.

Ironie du sort, Brett Ratner devait initialement réaliser Superman Returns, avant d'être remplacé par Bryan Singer. Situation d'autant plus ironique que Brett Ratner a failli réaliser le premier X-Men. La boucle est bouclée. À cause de cette valse des réalisateurs, X-Men : L'Affrontement Final a rencontré beaucoup de réécritures. De nombreux choix artistiques se sont confrontés, menant à un film inégal.

Finalement, Matthew Vaughn a eu sa revanche dans la franchise X-Men puisqu'il a mis en scène X-Men : Le Commencement : un opus bien plus réussi. Quant à Bryan Singer il est lui aussi revenu dans la saga puisqu'il a réalisé X-Men : Days of Future Past et X-Men : Apocalypse.

