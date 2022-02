Sans répit : Franck Gastambide sous pression dans la bande-annonce du thriller Netflix

Après "Validé", Franck Gastambide quitte le monde du rap pour celui de la police dans le thriller "Sans répit", remake pour Netflix du succès coréen "Hard Day", sorti en 2014. Le film se dévoile dans une bande-annonce tendue et pleine de suspense.

Le remake de Hard Day version Netflix se dévoile

En 2014, le réalisateur coréen Kim Seong-hun fait sensation avec son thriller policier, traversé d'humour noir, Hard Day. L'histoire d'un flic qui, suite à un accident de la route prend une décision précipitée, et va devoir composer avec des conséquences surprenantes. Huit ans après, Netflix va diffuser un remake français de ce succès, Sans répit, avec Franck Gastambide dans le rôle principal. Attendu sur la plateforme le 25 février 2022, Sans répit se dévoile dans une première bande-annonce tendue (vidéo ci-dessus).

Thomas Blin (Franck Gastambide) - Sans répit ©Netflix

Le synopsis de Sans répit est ainsi sans surprise une reprise fidèle du film Hard Day.

Alors qu'il fait l'objet d'une enquête pour corruption, le lieutenant Thomas Blin doit se rendre en pleine nuit aux funérailles de sa mère. En voulant éviter un chien sur le route, il percute accidentellement un homme et le tue sur le coup. Paniqué, il décide de cacher le corps. Croyant être tiré d'affaires, il se retrouve embarqué dans une spirale infernale, quand l'enquête sur l'individu disparu est confiée à un de ses collègues, et qu'un mystérieux témoin tente de le faire chanter.

Franck Gastambide bien entouré

C'est le directeur de la photographie Régis Blondeau qu'on trouve à la manoeuvre, et c'est son premier long-métrage en tant que réalisateur. Face à Franck Gastambide, dans le rôle de Thomas Blin, on retrouve Simon Abkarian, Michaël Abiteboul, Jemina West et la révélation de la série Braqueurs Tracy Gotoas. Sans répit aligne ainsi un casting intéressant, qui aura la tâche de mener ce thriller haletant et de préserver l'originalité du scénario. On trouve en effet dans cette histoire des situations originales et absurdes qui prêtent à rire, un équilibre est donc à trouver !