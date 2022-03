The Power of The Dog : Benedict Cumberbatch réagit aux propos polémiques de Sam Elliott

L'acteur Sam Elliott, habitué des westerns et actuellement à l'affiche de la série "1883", n'a pas du tout aimé "The Power of the Dog" et l'a fait savoir. Des propos agressifs et déplacés auxquels Benedict Cumberbatch, premier rôle du film de Jane Campion, a répondu avec classe.

The Power of the Dog, un film trop subtil pour Sam Elliott ?

Présenté au Festival de Venise 2021, dont il est reparti avec Le Lion d'argent du meilleur réalisateur pour Jane Campion, The Power of The Dog est un des plus beaux films de l'année passée. Et sans trop de surprise, un favori des Oscars 2022 avec pas moins de douze nominations. Dans ce western moderne structuré autour d'un drame familial dans le Montana en 1925, on suit Phil Burbank (Benedict Cumberbatch). Un cowboy et riche propriétaire terrien qui voit d'un mauvais oeil le mariage de son frère (Jesse Plemons), et les conséquences dans sa vie d'homme de l'Ouest.

The Power of The Dog ©Netflix

Histoire d'un mythe masculin américain et de son obsolescence, histoire aussi de la révélation conflictuelle d'une homosexualité, The Power of The Dog raconte ainsi avec brio le passage de l'ancien au nouveau monde. Un passage qui de toute évidence ne plaît à l'acteur Sam Elliott, connu pour ses rôles dans des westerns au traitement classique. Celui-ci ne s'est donc pas fait prier pour le dire, avec des mots très agressifs envers le film et sa réalisatrice.

Sam Elliott : "Vous voulez qu'on parle de cette merde ?"

Invité à réagir pendant le podcast de Marc Maron WTF with Marc Maron ? au sujet du film (épisode diffusé le 28 février), l'acteur de Gettysburg et de Tombstone s'est emporté, expliquant qu'il avait pris le film d'une manière "f****** personal". Pour lui, le film n'a en effet rien compris au genre du western et montre les cowboys comme des "chippendales". Et la concession faite à Jane Campion, "une réalisatrice brillante", n'est que de pure forme, puisque Sam Elliott tient surtout à faire comprendre que l'homosexualité dans le film lui pose un problème.

Ils sont comme des chippendales qui portent des noeuds papillons et pas grand chose d'autre. (...) Ils se promènent en jambières et sans chemise. Il y a toutes ces allusions à l'homosexualité pendant le film. (...) Cumberbatch ne quitte jamais ses put*** de jambières. Il en a deux paires, une en laine et une en cuir. Et chaque fois qu'il apparaît - sans jamais avoir été à cheval, il rentre dans la put*** de maison, monte les put*** d'escaliers, s'allonge dans son lit avec ses jambières et joue du banjo. Et puis put*** qu'est-ce que cette femme de Nouvelle-Zélande sait au sujet de l'Ouest américain ? Pourquoi est-ce que put*** elle a tourné en Nouvelle-Zélande et appelé ça le Montana ? Et finalement dire que c'était comme ça ?

The Power of The Dog ©Netflix

Benedict Cumberbatch : "J'essaye très fort de ne pas réagir à un commentaire très étrange"

Lors d'un événement lié aux BAFTA qui a eu lieu le 4 mars, l'acteur britannique, qui pourrait bien être récompensé d'un Oscar pour sa performance dans The Power of the Dog, a ainsi réagi avec élégance aux propos de Sam Elliott, sans le citer.

Sans intention de mettre de l'huile sur le feu... quelqu'un s'est montré très offensé - je n'entrerais pas dans le détail parce que je n'ai pas connaissance directe de sa réaction - par la manière dont le film dépeint l'Ouest.

Et parce que finalement la critique de Sam Elliott dépassait largement le cadre du cinéma pour aborder avec agressivité les questions d'identité et de sexualité, Benedict Cumberbatch lui a ainsi répliqué avec une considération elle aussi d'ordre général, et une délicieuse manière de mise en abyme, laissant le doute - évocateur - de savoir s'il parle de son personnage ou de Sam Elliott. Ou des deux...

Ces gens existent toujours dans notre monde. Que ce soit devant notre porte, ou sur la route, ou quelqu'un qu'on peut rencontrer au bar ou sur un terrain de sports, il y a de l'agressivité, de la colère, de la frustration et une incapacité à se contrôler qui va causer des dégâts pour cette personne, et ceux qui sont autour de lui. (...) Il n'y a aucun mal à rechercher dans un personnage les causes de ce comportement. (...) Plus on s'intéressera à la masculinité toxique, plus on sera en mesure de gérer ces situations avec nos enfants.

On le connaissait pour sa moustache, Sam Elliott sera maintenant aussi connu pour sa prise de position vulgaire, inepte et au mieux très maladroite sur The Power of The Dog, qui finalement dit en creux que le film a tapé dans le mille et que son sujet est très actuel...