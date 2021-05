Prévu pour sortir sur Netflix, « The School for Good and Evil », le prochain film de Paul Feig, dévoile ses premières images. Des clichés qui dévoilent notamment Charlize Theron et Kerry Washington dans la peau de leurs personnages.

The School for Good and Evil : Paul Feig est de retour

Paul Feig s'est illustré auprès du grand public avec l'un de ses plus gros succès critiques : Mes meilleures amies. Une comédie féminine rapidement devenue culte sortie en 2011, et qui avait rapporté plus de 288 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 32,5 millions de dollars).

Par la suite, le cinéaste a enchaîné les comédies, plus ou moins bien reçues par le public. On peut notamment citer Les Flingueuses, Spy ou encore le remake féminin de S.O.S. Fantômes. Son avant-dernier film, L'Ombre d'Emily offrait un ton plus sombre. Après Last Christmas, il sera prochainement de retour, cette fois sur Netflix, pour présenter son nouveau film : The School for Good and Evil. Ce dernier sera notamment porté par Charlize Theron, Kerry Washington, Sofia Wylie, Michelle Yeoh et Laurence Fishburne.

Premières images

Basé sur un scénario de David Magee et Laura Solon, The School for Good and Evil est une adaptation de la série de romans L'école du bien et du mal de Soman Chainani, publiée depuis 2013. L'histoire raconte le destin de Sophie et Agatha, deux meilleures amies qui sont destinées à intégrer l'école du bien pour la première, et l'école du mal pour la seconde. Cependant, à la suite d'un sort, leur destinée va basculer et leur amitié sera mise à rude épreuve. Le long-métrage se basera sur le récit du premier tome de la série, qui s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires à travers le monde. Paul Feig s'est récemment exprimé sur ce projet et n'a pas caché son engouement :

Je suis vraiment ravi de donner vie à ce monde étonnant, touchant, drôle et stimulant que Soman a créé dans ses merveilleux livres. Je me sens comme une grenouille qui vient de se transformer en prince

Quant à Soman Chainani, elle est également ravie de cette idée. Elle se dit très honorée de voir Paul Feig adapter son œuvre littéraire :

Demander à l'un de vos réalisateurs préférés d'adapter votre livre en un film pour Netflix est un honneur et un rêve. Paul Feig est un cinéaste brillant et un maître du ton. Un ajustement parfait pour les rebondissements de L'école du bien et du mal. Je ne doute pas qu'il en fera un véritable classique des contes de fées.

Bientôt sur Netflix

Pour le moment, le film n'a pas encore de date de sortie. Mais il devrait logiquement voir le jour sur Netflix dans le courant de l'année. En attendant, on vous laisse avec les premiers clichés de Charlize Theron et Kerry Washington dans les rôles principaux :