Thor Ragnarok sur Disney+ : Mark Ruffalo a fait une bourde lors de l’avant-première du film

Marvel Studios a beau contrôler parfaitement sa communication, il n’est pas à l’abri de la faute. Le studio l’a appris à ses dépens lorsque l’un des acteurs principaux du MCU, Mark Ruffalo, a fait une gaffe en filmant par erreur le début de "Thor : Ragnarok" durant l'avant-première.

Le meilleur des Thor ?

À la différence des films Captain America et Iron Man, les films consacrés au super-héros Thor n’ont pas été des foudres de guerre, artistiquement et commercialement. Au niveau qualitatif, les deux premiers volets ont reçu plusieurs retours mitigés de la part de la presse, bien que les performances de Chris Hemsworth et Tom Hiddleston aient été saluées. Sur le plan financier, les deux premiers films récoltent respectivement 449 millions de dollars et 644 millions de dollars. Des scores plus qu’honorables au box-office, mais bien loin des milliards de dollars des films Avengers et de certains autres films solos du MCU.

L’arrivée de Taika Waititi à la barre de ce Thor : Ragnarok est donc déterminante. Non seulement il apporte un film totalement décomplexé au niveau de l’humour mais, en plus, il parvient à apporter une esthétique volontairement kitsch et colorée, qui rappelle certains blockbusters des années 80. Le résultat est payant puisque non seulement le film est salué par les critiques, mais il engrange aussi 853 millions de dollars de recettes. Le plus grand succès d’un film Thor à ce jour.

Thor (Chris Hemsworth) - Thor : Ragnarok ©Marvel Studios

Comme un goût de boulette sur les ondes !

Très attendu à l’époque, Thor : Ragnarok a disposé d’une avant-première exceptionnelle à Los Angeles, en compagnie des stars du film. Mark Ruffalo, qui interprète Hulk, était bien évidemment de la partie. Très excité à l’idée de présenter pour la première fois le film au public, l’acteur en profite pour lancer un live Instagram depuis le tapis rouge d’Hollywood Boulevard. Jusqu’ici, rien de plus normal pour une star comme la sienne… sauf que l’acteur oublie d’éteindre la vidéo lors de la projection du film.

C’est le producteur Kevin Feige (un poil contrarié), qui viendra lui signaler au bout de dix minutes que son live est toujours actif et que des milliers d’abonnés entendent actuellement tout ce qui se passe dans le film. Une erreur monumentale, quand on sait que Marvel fait tout son possible pour éviter les spoilers en tout genre. Heureusement, plus de rires que de larmes puisque ce « petit » spoil n’empêche pas le film d’être un grand succès en salles.