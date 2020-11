César 2021 : Marina Foïs présentera la cérémonie

Pour la prochaine cérémonie des César, qui devrait se tenir le 26 février 2021 et tourner la page après la dernière édition très houleuse, c'est l'actrice Marina Foïs qui assurera la présentation. Un choix idéal.

À édition spéciale, nouvelle maîtresse de cérémonie. C'est l'actrice Marina Foïs qui sera en effet chargée de présenter cette 46ème soirée des César. C'est une première pour elle et sa mission sera particulière, un an après une cérémonie des César marquée par la polémique Polanski, le départ retentissant d'Adèle Haenel et, d'une manière générale, une soirée - celle-ci animée par Florence Foresti - qui a symbolisé la nécessité d'un changement et l'écriture d'un nouveau chapitre. Une pression avec laquelle Marina Foïs devra composer. Mais l'actrice, très populaire et tout-terrain, a assez de métier et a l'avantage de bien connaître la "maison".

Marina Foïs, de Canal + aux César

En 1996, Marina Foïs se révèle au grand public sous la bannière Canal + avec la troupe comique Les Robins des Bois. Elle joue différents personnages dans un grand nombre de sketchs qu'elle coécrit avec Pierre-François Martin-Laval. En 2001, elle incarne le premier rôle féminin, Stéphanie, dans La Tour Montparnasse infernale. Depuis, elle illumine le cinéma français, à l'aise et exigeante dans plusieurs genres, de la comédie potache au cinéma d'auteur. Et toujours avec une élégante effronterie et un goût exquis pour l'ambiguïté. Bonne pioche donc, puisqu'il revient à la prochaine présentatrice de réussir à rassembler et fédérer, sans faire l'économie d'une auto-dérision et d'une auto-critique du milieu. Marina Foïs aura donc fort à faire mais se présente comme la candidate idéale, elle qui de plus s'est souvent assise dans le fauteuil de nommée, avec cinq nominations aux César à son actif, une fois pour le César du meilleur espoir féminin et quatre fois pour celui de la meilleure actrice. Preuve de son immense talent, qui a grandement participé au succès de films comme Polisse, Darling, ou encore L'Atelier.

Emmanuelle Bercot et Marina Foïs - Wikipedia

Parmi les grandes figures de la comédie française, elle succèdera donc à Jérôme Commandeur, Manu Payet, Kad Merad et Florence Foresti. On peut s'attendre à une présentation inédite, qui ne devrait rien s'interdire. En effet, Marina Foïs a été une des leaders de la critique contre l'ancienne organisation des César, et a été avec notamment Michel Hazanavicius et Bertrand Bonello à l'origine de la contestation qui a conduit à la démission de l'assemblée générale des César et d'Alain Terzian. Depuis, l'académie des César est organisée avec une parité stricte, 82 femmes et 82 hommes constituant l'assemblée générale, assemblée présidée par Véronique Cayla et Eric Toledano.

On a hâte d'assister à cette 46ème cérémonie des César, et encore plus hâte de voir Marina Foïs dans ses oeuvres. Sauf changement de planning, la soirée est fixée au 26 février 2021, retransmise en clair et en direct sur Canal+. D'ici là, les salles de cinéma devraient être de nouveau ouvertes, et l'industrie du cinéma en rémission d'une terrible année 2020. Le cinéma français, plutôt que de reprendre le cours de son existence, a l'opportunité de s'en inventer une nouvelle, et on fait toute confiance à Marina Foïs pour donner le signal d'un nouveau départ rêveur et glorieux.