Eva Green et Vincent Cassel réunis dans une série pour Apple TV+

Eva Green et Vincent Cassel tournent actuellement la mini-série "Bruxelles" pour Apple TV+. Ils se retrouveront ensuite pour le tournage des films "Les Trois Mousquetaires" dans lesquels ils interprètent Milady et Athos.

Apple TV+ enrôle Eva Green et Vincent Cassel

Depuis son arrivée sur le marché des plateformes de streaming, Apple TV+ ne fait qu'accroître sa popularité, et son attrait. En effet, elle a dernièrement réussi à attirer dans ses filets Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio pour le film très attendu Killers of the Flower Moon.

Killers of the Flower Moon © Apple TV+

Côté séries, on peut notamment évoquer Dickinson, The Morning Show, Servant ou encore Ted Lasso. Mais la France reste encore peu représentée, contrairement à Netflix où les séries françaises se multiplient. La première production française à voir le jour sur Apple TV+ sera la série Bruxelles notamment portée par Vincent Cassel et Eva Green, actuellement en tournage à Londres. Elle est produite par la société Léonis Productions, comme nous l'apprend cette annonce de casting parue en avril dernier. Stanislas Mehrar et Laetitia Eïdo complètent la distribution.

Eva Green a déjà fait ses preuves sur petit écran. En effet, on peut citer la superbe série Penny Dreadful ou plus récemment la mini-série The Luminaries.

The Luminaries © HBO Max

En revanche, ça sera la première fois avec Bruxelles qu'elle n'endossera pas de costumes d'époque puisque la série semble se dérouler de nos jours. De son côté, Vincent Cassel a joué un rôle récurrent dans la série Westworld.

Après Bruxelles, Les Trois Mousquetaires

Après le tournage de Bruxelles, Eva Green et Vincent Cassel se retrouveront sur un autre projet. En effet, les deux acteurs sont annoncés au casting des deux films basés sur Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Le premier interprètera Athos et la deuxième se glissera dans la peau de Milady. Le reste du casting est tout aussi impressionnant avec notamment François Civil (d'Artagnan), Romain Duris (Aramis), Pio Marmaï (Porthos), et Louis Garrel Louis XIII.

Véritables blockbusters français, les deux longs-métrages baptisés D'Artagnan et Milady devraient être tournés cet été en France. Aux manettes de ce projet dantesque, on retrouve Martin Bourboulon (Papa ou Maman, Eiffel) à la réalisation, et le duo Alexandre de la Patellière / Matthieu Delaporte (Le Prénom, Un illustre inconnu, Le meilleur reste à venir) au scénario. Le budget des deux films est estimé à 60 millions d'euros.

Côté calendrier, aucune date de sortie n'est encore connue pour la série Bruxelles et les films adaptés des Trois Mousquetaires.