Halloween : cette information sur la suite de la saga qui inquiète les fans de Michael Myers

Michael Myers pourrait très bientôt revenir sur nos écrans... mais cette nouvelle information inquiète les fans de la saga Halloween. Découvrez toutes les informations ci-dessous.

Halloween : le boogeyman ne meurt jamais

La saga Halloween a résisté à l'épreuve du temps en revenant à plusieurs reprises sur nos écrans de cinéma, avec son personnage iconique, le terrible (et inusable) Michael Myers. Depuis le premier film La Nuit des masques réalisé par John Carpenter en 1978, Halloween a non seulement révolutionné le genre de l'horreur, mais il a également établi Michael Myers comme l'un des tueurs en série les plus emblématiques de l'histoire du cinéma.

L'intrigue originale présentait Michael Myers en tant que jeune garçon qui, le soir d'Halloween, commettait un meurtre brutal et inexplicable. Cette première itération a été suivie de multiples suites, de prequels, de remakes, et même d'une récente trilogie qui a renoué avec les racines de la franchise.

Au fil des années, plusieurs réalisateurs se sont attaqués à la légende de Michael Myers, chacun apportant sa propre vision et sa propre patte à cette icône de l'horreur. Parmi les réalisateurs notables, on peut citer Rob Zombie, qui a pris les rênes de la franchise avec ses films sortis en 2007 et 2009. Zombie a apporté une approche plus sombre et psychologique à l'histoire de Michael Myers, plongeant profondément dans les origines troublées du tueur en série et explorant les aspects les plus dérangeants de sa personnalité.

Plus récemment, David Gordon Green a dirigé une nouvelle trilogie qui a débuté en 2018 avec Halloween, suivi d'Halloween Kills en 2021 et d'Halloween Ends en 2022. Green a choisi de faire table rase de toutes les suites précédentes de la saga, reprenant directement l'histoire après les événements du film original de 1978. Sa vision a été acclamée par les fans pour sa fidélité à l'atmosphère et à la façon dont il a redonné vie à la légende Michael Myers, même si le dernier volet, moins centré sur ce dernier, a déçu une partie du public.

Que va devenir la saga ? L'inquiétude des fans grandit

Halloween Ends marquait la (vraie) fin de l'affrontement entre Michael Myers et Laurie Strode. Cependant, le célèbre tueur masqué pourrait très rapidement revenir hanter nos écrans. En effet, comme le rapporte le site spécialisé Bloody Disgusting, Miramax, actuellement propriétaire des droits de la saga, serait au centre d'une vraie bataille pour le rachat des droits. En d'autres termes : Michael Myers pourrait revenir très bientôt au cinéma et à la télévision. Miramax serait à la fois intéressé par un achat des droits, pour le cinéma, mais également pour la télévision, et donc pour les plateformes de streaming...

Ça sera donc au studio de trancher, où iront les droits de la saga. Une nouvelle qui ne manque pas d'inquiéter les fans de la saga, qui pensaient le chapitre Michael Myers bel et bien clôt avec la trilogie de David Gordon Green et qui n'ont pas envie de voir cette figure iconique de l'horreur tomber dans de mauvaises mains...