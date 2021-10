Halloween Ends : la suite d'Halloween Kills se déroulera bien plus tard

Après "Halloween Kills" (en salles le 20 octobre), la trilogie de David Gordon Green se terminera en 2022 avec "Halloween Ends". Et ce dernier se déroulera longtemps après les événements du second volet.

Michael Myers : mourir peut attendre

Avec sa trilogie débutée en 2018 avec Halloween, David Gordon Green a redonné vie au Michael Myers de La Nuit des masques de John Carpenter. En respectant la timeline de ce dernier, le premier volet de la trilogie de Green reprenait pile 40 ans après les tragiques événements d'Haddonfield. Incarcéré depuis toutes ces années, Myers trouvait le moyen de s'échapper. De son côté, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) vivait dans la peur que Michael la retrouve, et s'était bâti un vrai arsenal de guerre.

Halloween © Universal Pictures

À raison, puisque Michael retrouvait sa trace. Leurs retrouvailles sanglantes s'étaient terminées dans les flammes : Laurie parvenait à enfermer Michael dans le sous-sol de sa maison, et y mettait le feu. Halloween Kills reprend quelques minutes après, et Michael trouve évidemment le moyen de s'en sortir. Les pompiers sont les premiers à en faire les frais, sur une longue liste de victimes.

Et la suite ?

Comme dit précédemment, Halloween et Halloween Kills se déroulent tous deux en 2018, durant la même nuit. Pour le dernier volet, Halloween Ends, attendu le 19 octobre 2022, il y aura un bond dans le temps. En effet, comme l'a confié David Gordon Green chez Collider, le film se déroulera 4 ans après les événements de Kills. Soit en 2022, date à laquelle le film sortira en salles.

Halloween Kills © Universal Pictures

Avec une telle ellipse temporelle, une question se pose d'emblée : Michael sera-t-il une nouvelle fois incarcéré ? On imagine mal ce dernier se promener dans la nature, et massacrer tous ceux qui se mettent en travers son chemin, librement. S'il est emprisonné, il devrait encore parvenir à s'échapper. S'en suivrait alors le face à face tant attendu avec Laurie. Et il devrait aboutir sur une vraie fin (la mort de cette dernière ? De Michael ? Des deux ?).

Le tournage d'Halloween Ends est prévu pour janvier 2022. On a déjà hâte.