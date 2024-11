Le final controversé d'un des plus grands animes est dispo sur Netflix !

Un an après sa diffusion initiale, le grand final de "L'Attaque des Titans" est enfin disponible sur Netflix. Une conclusion qui avait fait débat auprès des fans du manga et de l'anime.

La fin de L'Attaque des Titans est sur Netflix

Pendant dix ans, L'Attaque des Titans a été un des animes les plus commentés. Lancée en 2013, l'adaptation du manga éponyme d'Hajime Isayama est rapidement devenue un phénomène, grâce à un scénario terrifiant et riche en rebondissements, et une animation moderne et dynamique. Il faut dire que Wit Studio a su prendre son temps pour réaliser au mieux chaque épisode (avant que MAPPA s'occupe de la saison 4). Au grand dam des fans qui ont parfois dû attendre plusieurs années entre deux saisons. La dernière a même été diffusée sur une période de trois ans en étant scindée en plusieurs parties.

L'Attaque des Titans ©MAPPA

Entre décembre 2020 et fin mars 2021, 16 épisodes ont été mis en ligne pour la Partie 1. La Partie 2 est ensuite arrivée en janvier 2022 avec 12 épisodes diffusés jusqu'en avril 2022. La troisième et dernière partie est enfin arrivée le 4 mars 2023 avec la première étape du chapitre final, et la deuxième le 5 novembre 2023. En France, Crunchyroll a d'abord proposé la série à ses abonnés. La diffusion a été décalée sur Netflix, qui vient enfin de mettre en ligne la fin de L'Attaque des Titans depuis ce 1er novembre 2024.

Une histoire de plus en plus sombre

Cet espacement entre les saisons et les parties n'a pas empêché les fans d'être présent jusqu'au bout. Par contre, pour beaucoup, la conclusion de L'Attaque des Titans n'a pas été si satisfaisante. Pour rappel, l'histoire débute avec le jeune Eren qui fait partie des survivants de l'Humanité qui se protègent d'immenses créatures par des murs tout aussi imposants. Lorsque l'un de ces murs est détruit par un Titan puissant, les humains présents se font massacrer. Eren assiste alors à la mort de sa mère. En grandissant, il fait tout pour rejoindre une unité d'élite chargée de combattre les Titans. Il est accompagné de ses amis Mikasa et Armin, et nouera des liens avec d'autres. Un jour, il découvre qu'il est capable de se transformer en Titan. Dès lors, les croyances des humains vont être bouleversées...

Au fil du récit, le point de vue des spectateurs sur les personnages a grandement changé. C'est d'ailleurs la force de L'Attaque des Titans qui, tout en étant cohérent, joue avec l'empathie que peuvent provoquer les protagonistes comme les antagonistes. Ceux considérés comme les "méchants" de l'histoire pouvant finalement être vus comme des héros. Et inversement. Surtout avec le personnage d'Eren, antipathique et détestable pendant une bonne partie de l'histoire. Devenu extrêmement puissant, il est à l'origine d'un génocide avant d'aller plus loin en menaçant l'humanité entière.

Un final qui fait débat

La conclusion du manga a d'abord fait réagir. Une fin clivante qui pose des questions de moralité. Sur les réseaux sociaux, comme sur Reddit, des débats ont eu lieu entre des fans ravis jusqu'au bout de L'Attaque des Titans, et ceux énervés par ce final. Cela a même pris des proportions graves puisque l'auteur a reçu des menaces de morts au Japon.

Les débats ont continué avec la diffusion du final de l'anime, qui aurait pu être différent. Hajime Isayama avait expliqué au New York Times que la fin de L'Attaque des Titans était ce qu'il avait envisagé dès le début. Par contre, au fil du temps, l'auteur aurait été tenté de prendre une autre direction, mais il n'aurait pas eu la liberté de le faire.

Cela aurait été bien de pouvoir changer la fin. Écrire des mangas devrait être libérateur. Mais si j'avais été complètement libre, j'aurais pu changer la fin. J'aurais pu la changer et dire que je voulais partir dans une autre direction. Mais le fait est que j'étais enchaîné à ce que j'avais imaginé quand j'étais jeune. Et donc, le manga est devenu une forme d'art terriblement restrictive pour moi, de la même façon que les pouvoirs gigantesques qu'Eren a acquis ont fini par l'emprisonner.

Hajime Isayama est allé jusqu'à s'excuser auprès des fans déçus par la fin, révélant qu'il n'était pas au mieux lorsqu'il créait L'Attaque des Titans. Avec le recul, il aurait "aimé faire d'Eren quelqu'un de bien", mais "doute d'y être parvenu". Il a tout de même pu compter sur le soutien d'une partie du public.