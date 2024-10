L'épilogue inédit de ce film bouleversant aux 5 César est disponible gratuitement

Un an après la sortie dans les salles de l'excellent "Le Règne animal", on peut découvrir son épilogue. 4mn de séquences qui étaient dans la version présentée au Festival de Cannes, mais absentes de la version présentée dans les cinémas. Et cet épilogue contient une révélation très importante...

Le Règne animal s'étend

En 2023, Thomas Cailley faisait son retour au cinéma avec Le Règne animal, neuf ans après Les Combattants. Magnifique drame de science-fiction, à la croisée de plusieurs genres et sublimé par de grandes performances de son casting, Le Règne animal a séduit le public du Festival de Cannes, où il était présenté dans la section Un Certain Regard. Quelques mois plus tard, il remportait 5 César aux César 2024 et aurait pu en gagner plus s'il n'avait pas eu en face de lui l'exceptionnel Anatomie d'une chute de Justine Triet.

Comme il arrive parfois, la version du film Le Règne animal découverte dans les salles lors de sa sortie nationale n'est pas exactement celle découverte au Festival de Cannes. En effet, lors de sa présentation sur la Croisette, Le Règne animal comportait un épilogue. Celui-ci, en quelques minutes, apportait de nouveaux éléments concernant les personnages du film.

Un épilogue avec une révélation

Cet épilogue a été mis gratuitement à disposition sur MyCanal, et peut donc être visionné ici. Il fait partie des bonus intégrés au DVD et Blu-ray du film. En 4mn et 9 secondes, on y découvre, un an après les événements du film, ce qu'il advient du personnage interprété par Romain Duris. Celui-ci se rend au commissariat pour pointer, contrainte de sa liberté conditionnelle. Autre personnage concerné, Julia, la gendarme incarnée par Adèle Exarchopoulos. On laisse aux spectateurs le soin de découvrir dans cet épilogue ce qui lui arrive.

La version sans épilogue est-elle meilleure que celle avec ? Est-ce que la fin du film Le Règne animal est plus touchante avec ou sans ? C'est à chacun de faire cet arbitrage. On note en tout cas que l'épilogue laisse imaginer la possibilité d'une suite, avec une séparation entre les humains et les "créatures" qui n'a rien de définitif...