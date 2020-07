Les Enfants du temps Coffret Collector Limitée Blu-ray DVD en précommande à la Fnac

Sorti dans les salles en début d'année 2020, "Les Enfants du temps" est le nouveau film de Makoto Shinkai, le réalisateur de "Your Name". Le film est déjà disponible en précommande à la Fnac dans un coffret Blu-ray et DVD particulièrement complet et imposant.

Les Enfants du temps, nouvelle pépite de Makoto Shinkai

En 2016 sortait Your Name, un véritable bijou d'animation japonaise. On y suivait dedans une étudiante vivant à la campagne, et un jeune garçon vivant lui à Tokyo. Le soir, chacun rêve de la vie de l'autre, et un matin, ils se réveillent dans la peau l'un de l'autre. Le film s'est fait une belle réputation en France (et à l'étranger) et depuis le travail du réalisateur Makoto Shinkai est suivi de près. Ainsi, on attendait avec impatience son nouveau film Les Enfants du Temps (Weathering with You en anglais), sorti dans les salles en janvier 2020, et disponible en précommande DVD et Blu-ray pour une livraison le 7 octobre 2020.

L'histoire de Les Enfants du Temps est celle de Hodaka Morishima, un jeune lycéen qui quitte sa vie sur une île isolée pour aller à Tokyo. Une nouvelle vie difficile pour lui, qui manque d'argent et s'isole. Jusqu'au jour où il rencontre Hina Amano, une jeune fille qui vit avec son frère et qui possède le pouvoir étrange d'arrêter la pluie.

Un coffret de grande qualité pour Les Enfants du temps

On retrouve donc, comme dans Your Name, la rencontre du monde rural et du monde urbain, avec toujours Tokyo comme lieu d'observation. L'une des principales qualités du film provient alors de la reproduction extrêmement fidèle de certains lieux et quartiers de la ville. De quoi rendre plus que légitime la sortie du film en Blu-ray pour une qualité visuelle optimale. Mais, mieux encore, la Fnac a décidé de proposer pour Les Enfants du temps un Coffret Collector Limitée et Numérotée Combo Blu-ray DVD.

En plus du film en Blu-ray et en DVD, ce coffret contient en bonus un CD de la bande originale, un livret de 104 pages d'interviews, le poster japonais de l'affiche du film, un set de 4 cartes ainsi qu'un certificat numéroté. Et pour aller plus loin dans la conception du film, un Blu-ray bonus de trois heures est également présent. Un contenu conséquent qui a tout pour ravir les fans du film, du cinéaste ou simplement d'objets de collections.

J'EN PROFITE