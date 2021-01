Mr Bean : Rowan Atkinson ne supporte plus de jouer ce personnage

Le comédien Rowan Atkinson, célèbre pour ses rôles de Mr Bean et de Johnny English a récemment révélé qu'il en avait assez d'interpréter Mr Bean. Il aimerait prendre sa retraite et ne plus jamais retourner dans la peau du comique.

Mr Bean : un personnage culte Au cours de ces trente dernières années, Mr Bean est devenu un personnage comique emblématique à travers le monde. Depuis 1990, Rowan Atkinson campe cette icône de la comédie anglaise. D'abord dans la série live Mr. Bean diffusée jusqu'en 1995, puis à travers deux adaptations cinématographiques. La première, Bean, est réalisée par Mel Smith et sort en 1997. La seconde, Les Vacances de Mr Bean est réalisée par Steve Bendelack en 2007 et rapporte plus de 232 millions de dollars de recettes au box-office. Depuis, 2002, Mr Bean est le héros de sa propre série d'animation : Mr Bean, la série animée. Prochainement, Rowan Atkinson devrait être de retour dans la peau du personnage pour une nouvelle adaptation cinématographique du personnage, mais cette fois en animation. Rowan Atkinson ne veut plus jouer Mr Bean Malgré la popularité de ce personnage, il semblerait que Rowan Atkinson ne veuille plus interpréter Mr Bean. Dans une interview donnée à Variety, il a révélé qu'il était fatigué de camper ce protagoniste. Et malgré son succès, il est de moins en moins amusant à jouer : Je n'aime plus beaucoup jouer avec lui. Le poids de la responsabilité n'est pas agréable. Je trouve ça stressant et épuisant, à chaque fois j'attends impatiemment la fin du tournage. Mr Bean, la série animée ©ITV Ce n'est pas la première fois que Rowan Atkinson exprime son désir de quitter le rôle. En 2012, il déclarait qu'il se sentait trop vieux pour cet exercice. Il avançait également être désireux de camper des rôles plus sérieux. Pourtant, le comédien sera donc de retour une nouvelle fois dans la peau de Mr Bean, mais cette fois en animation. Un support qui permet à l'acteur de souffler un peu, et qui lui demande moins de responsabilité : C'est plus facile pour moi d'interpréter le personnage vocalement que visuellement. Le rôle n'est pas particulièrement chargé de dialogues. La série repose davantage sur un humour visuel et burlesque, et demande ainsi peu de répliques. Reste à voir comment Mr Bean va s'adapter à l'animation dans un format long. Le film en question n'a pas encore de date de sortie, ni même de réalisateur attaché au projet. Affaire à suivre donc.