Omar Sy et Netflix signent un deal pour plusieurs films

On n'arrête plus Omar Sy ! Après le succès de "Lupin" sur Netflix, et avant de le retrouver dans "Jurassic World : Le Monde d'après", on apprend que l'acteur français vient de signer un partenariat avec le géant du streaming portant sur plusieurs années.

Omar Sy et Netflix continuent l'aventure

C'est une première pour une personnalité française, et en réalité ce n'est pas une surprise totale. Comme rapporté par Variety, l'acteur et producteur français Omar Sy a en effet signé un deal portant sur plusieurs années avec le géant du streaming Netflix. Après le succès mondial des deux saisons de la série Lupin, diffusée depuis le janvier 2021, c'est une suite logique de la collaboration entre la plateforme et le très populaire acteur. Ce dernier s'est exprimé sur le partenariat.

J'ai fait l'expérience de la collaboration artistique avec Netflix et je connais donc leur passion d'apporter dans les foyers tout autour du monde des histoires diverses et uniques.

Ce deal, courant pour les grandes stars outre-atlantique comme Charlize Theron (The Old Guard) ou Denzel Washington par exemple, concerne Omar Sy à double titre puisqu'il jouera dans et produira ces nouveaux projets.

Jurassic World ©Universal Pictures

"The sky is the limit"

Déjà immense star du cinéma français depuis Intouchables, Omar Sy s'est fait un nom à Hollywood avec des blockbusters comme X-Men : Days of Future Past et Jurassic World. Il sera bientôt dans le nouvel opus de la franchise "Jurassic" avec Jurassic World : Le Monde d'après et aussi en 2022 sur Netflix dans Au-delà du périph, la suite de De l'autre côté du périph, aux côtés de Laurent Lafitte. Un CV brillant que la réussite de la série Lupin, dans laquelle il interprète Assane Diop, un gentleman cambrioleur passionné d'Arsène Lupin, est donc venu sublimer.

Ce deal est particulièrement excitant parce qu'Omar Sy est capable de s'illustrer dans des registres très différents, aussi à l'aise dans des productions hollywoodiennes que dans des films d'auteur comme dernièrement Police d'Anne Fontaine. Bien malin qui pourra dire dans quel genre s'inscrira le premier projet issu de cette collaboration, il est certain qu'en tout cas on l'attend avec une grande impatience !