Supernatural : que devient Mark Sheppard (Crowley) ?

Mark Sheppard a incarné l'un des personnages phares de la série "Supernatural", prêtant ses traits à Crowley pendant plusieurs saisons. Maintenant que la série est terminée, que devient l'acteur ?

Mark Sheppard : une carrière qui débute en musique

Mark Sheppard est un acteur britannique né à Londres. Musicien avant d'être acteur, il enregistre plusieurs morceaux avec des groupes comme Robyn Hitchcock, The TV Personalities et le groupe irlandais Light a Big Fire. Il quitte l'Angleterre pour les États-Unis et forme le groupe School of Fish. Par la suite, il est invité à participer aux auditions pour la pièce Cock and Bull Story mise en scène par William Hayes. Il obtient des récompenses dont celle de la Los Angeles Film Critics Association en 1992, ainsi que celle du LA Weekly et le Drama-Logue Award.

En 1993, il apparaît dans Au nom du père de Jim Sheridan. Il y interprète Patrick Armstrong, membre du Guildford Four, aux côtés de Daniel Day-Lewis et Emma Thompson. Ensuite, il enchaîne les petits rôles. En 1996, l'acteur joue dans la comédie romantique Lover's Knot, puis incarne Fang en 1997 dans le drame historique russe Out of the Cold. Enfin en 2004, il joue dans la grosse production Incontrôlable. Mais c'est surtout dans les séries que l'acteur parvient à se faire remarquer ! Il participe à de nombreuses séries comme X-Files : Aux frontières du réel et Charmed, et obtient des rôles récurrents dans Les Experts, Star Trek: Voyager, Monk, Las Vegas, Les Experts : Manhattan ou encore Warehouse 13.

Crowley : roi de l'enfer dans Supernatural

En 2009 il rejoint le casting de Supernatural. Mark Sheppard y interprète avec brio le démon Crowley. Il apparaît pour la première fois dans l'épisode 10 de la saison 5. Au fil des épisodes il devient un personnage phare de la série. Au départ simple démon des croisements, le démon ambitieux grimpe les échelons jusqu'à devenir le roi de l'enfer. Ennemi redoutable au début, il s'avèrera être un allié utile en temps de crise et finira par entretenir une relation mi-haine mi-amour avec les frères Winchester. Passant régulièrement de l’antagoniste principal à l’antihéros, il restera dans la série aux côtés de Jensen Ackles, Jared Padalecki et Misha Collins jusqu'à 2017. Son personnage meurt à la fin de la saison 12, dans un ultime sacrifice pour aider les deux frères.

Crowley (Mark Sheppard) - Supernatural ©The CW

Après Supernatural

Alors qu'il poursuit les tournages, l'acteur continue d'apparaître dans d'autres séries comme Dr Who en 2011. Son départ de la série Supernatural est difficile pour les fans qui sont nombreux à lui rendre hommage avec le hashtag #thanksforcrowley. Il continue d'ailleurs de participer aux conventions Supernatural auprès des autres acteurs de la série.

De 2019 à 2020 il a obtenu un rôle dans Doom Patrol ! L'acteur a également et à plusieurs reprises signifié son envie de rejoindre le casting de Lucifer.

Capture tweet Joe Henderson

Il n'a ainsi jamais caché son envie d'apparaître dans la série en réagissant à différents tweets du showrunner ses dernières années. Il n'est pas le seul puisque ses fans ont été jusqu'à créer une pétition en ligne pour que l'acteur soit invité à rejoindre le casting de la série. Malheureusement, ce sera sans lui ! Mais avouons que la série aurait été parfaite pour celui qui a longtemps incarné le roi de l'enfer.