"Surpasser le combat de Dark Maul" : la prochaine série Star Wars a de grandes ambitions

Prévue pour le 5 juin sur Disney+, la série "The Acolyte" affiche ses ambitions en voulant surpasser le meilleur combat au sabre de la saga Star Wars.

Star Wars : le combat de Dark Maul bientôt surpassé ?

On ne compte plus dans la saga Star Wars les séquences mémorables et iconiques, notamment lorsque des sabres laser sont présents. On pense par exemple au premier affrontement entre Obi-Wan et Dark Vador dans Un nouvel espoir (1977). Ou encore à l'affrontement mythique à trois avec Obi-Wan et Qui-Gon face à Dark Maul dans La Menace fantôme (1999). Qu'on aime ou pas la prélogie Star Wars, il faut bien avouer que cette séquence, qui mélange trois combats différents (avec Padmé dans le palais de Naboo et Anakin dans l'espace) est assez prodigieuse. Parfaitement rythmé et accompagné de l'excellente partition de John Williams, ce Duel of the Fates est un des meilleurs moments de la saga.

Cet impressionnant combat aux sabres, proposé dans le film, pourrait être considéré comme le meilleur de la saga (avec peut-être le final de l'épisode 3). Mais on pourrait prochainement découvrir quelque chose d'encore plus impressionnant avec The Acolyte, la prochaine série Star Wars de Disney+. C'est du moins l'ambition qu'aurait la production, à en croire une des principales interprètes de la série, Dafne Keen. Cette dernière a en effet révélé à d'EW qu'il y avait eu beaucoup de discutions concernant les combats au sabre dans le show, et que leur but était de "surpasser le combat" de l'épisode 1.

C'était vraiment important. Nous voulons surpasser le combat contre Dark Maul – le combat le plus emblématique, je pense, dans l' univers cinématographique de Star Wars. C'est un combat tellement incroyable et nous étions tous très enthousiastes à l'idée de faire des combats au sabre. Il y a de telles compétences et un tel savoir-faire que ça fait très Star Wars. Et c'est impressionnant à voir en tant que spectateur.

Au programme de The Acolyte

La comédienne, révélée dans Loagan (2017) aux côtés d'Hugh Jackman, a continué en partageant son excitation sur le tournage et en mettant en avant les équipes de cascadeurs qui les ont formés. Elle a aussi précisé que les personnages de The Acolyte auraient des façons différentes de se battre.

Rappelons que la série Star Wars se déroulera à l'époque de la Haute République (environ 200 ans avant l'épisode 1) et mettra en scène de nombreux Jedi et apprentis. Ces derniers verront alors apparaître une menace jusqu'à alors inconnu : une personne capable de tuer un Jedi. Dès son pitch, The Acolyte avait de quoi intriguer. Mais les mots de Dafne Keen, qui promet donc des combats au sabre impressionnants, font grandir toujours plus l'attente autour du show, prévu pour le 5 juin sur Disney+. En plus de l'actrice, on y verra notamment Carrie-Anne Moss, Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Charlie Barnett et Jodie Turner-Smith.

Essayez Disney+ 1 mois gratuit avec Canal+