This is Us sur M6 : pourquoi il faut regarder la série

A partir du 30 avril, M6 diffuse en seconde partie de soirée la saison 1 de l'excellente série "This Is Us", qui avait été programmée à l’origine sur Canal+ en 2016.

La Saison 1 de This Is Us, série créée en 2016 par Dan Fogelman, sera diffusée sur M6 à partir du 30 avril. La série raconte l’histoire de Jack (Milo Ventimiglia) et de sa femme Rebecca (Mandy Moore), qui vivent à Pittsburgh et sont sur le point de donner naissance à des triplés. Arrivé à l'hôpital, le couple est pris en charge par le docteur Katowski. Kevin (Justin Hartley), jeune acteur lassé par la futilité du rôle qu'il tient dans une série, s'interroge sur sa carrière tandis que sa sœur jumelle, Kate (Chrissy Metz), toujours au régime, est désespérée par ses kilos en trop. Abandonné à la naissance devant une caserne de pompiers, Randall (Sterling K.Brown), brillant juriste, a fait mener des recherches pour retrouver son père biologique mais hésite à le rencontrer. Ils ont en commun d'être nés le même jour et s'apprêtent à fêter leur 36e anniversaire...

3 bonnes raisons de regarder This Is Us

Parce que This Is Us est une série qui retrace la vie des Pearson, une famille américaine très attachante, qui traverse sur près d’une soixantaine d’années des moments forts de l’histoire de l’Amérique. This Is Us raconte en effet aussi bien l’enfance des enfants jusqu’à leur quarantaine, que la jeunesse de leurs parents. La famille Pearson, comme son titre l’indique, c’est nous ! Car la force de This is Us, c’est que chaque moment, petit ou grand, ne manquera pas de faire écho à la propre vie de chaque spectateur, quelque soit son âge ou son sexe. Quitte à considérer chaque personnage comme un membre de sa propre famille. This Is Us déborde, mais sans mélodrame et avec une grande justesse, de sa grande thématique : l’amour. L’amour sans faille que les parents Jack et Rebecca éprouvent l’un pour l’autre mais aussi pour leurs enfants Kevin, Kate et Randall. L’amour que les membres de la fratrie ressentent, tout en y accolant jalousie, ressentiments et incompréhension généralement ressentis entre frères et sœur, même à l’âge adulte. Les rebondissements de ces liens transgénérationnels qui se tissent, se consolident ou se défont, et les réparations qui s'en suivent sont passionnants à partager. Mais aussi l'amour que la fratrie éprouve pour ses propres conjoints et enfants.

Parce que le type de narration de This Is Us est très original. Le créateur Dan Fogelman mélange en effet allègrement et sans continuité chronologique au moins trois périodes de la vie des enfants Pearson : bébés, à l'âge de quatorze ans et de nos jours, à 36 ans, ou de celle de Jack et Rebecca avant la naissance des enfants. Car ce sont les situations similaires qui créent ce mélange subtil : un événement renvoie ainsi à un autre identique quelques années auparavant, et pas forcément avec les mêmes personnages. Et la grande réussite de This Is Us, c’est que le spectateur ne se perd jamais dans ces allers-retours et s’habitue même très bien à ce traitement de type 360°. Il offre en effet à tous les personnages principaux la possibilité de donner leur point de vue parfois sur une même situation, de la comparer et d'en tirer une leçon de vie. This is Us s’attache ainsi à comprendre la vie de tous les personnages, à les faire inter-réagir selon leur âge et ce qu’ils traversent, et à faire en sorte qu’ils ne restent pas coincés trop longtemps dans une impasse de leur vie, mais avancent.

Parce que chaque épisode de This Is Us aborde des thématiques extrêmement variées, et traitent leurs conséquences émotionnelles sur les personnages avec qualité et clairvoyance. Ainsi de l’abandon d’un enfant afro-américain, son adoption par les Pearson, famille blanche de Pittsburg, le racisme, la place dans la famille et dans la société, la transmission, la paternité. Mais aussi le surdouement et l’anxiété qu’il suggère, le deuil, le rapport à la guerre du Vietnam, l’enfance maltraitée, l’obésité, le succès, la maladie, la drogue, l’alcoolisme… Parce que les joies, tout comme les souffrances et les traumatismes de chaque personnage, principal ou secondaire, sont mises en exergue avec beaucoup de subtilité et provoquent une adhésion empathique totale de la part du spectateur. Et ce, même si certains personnages ont, à des moments de leur vie, des comportements parfois antipathiques, sont égoïstes ou imbus d’eux-mêmes. Face aux émotions des personnages, il est probable que le spectateur connaisse un véritable ascenseur émotionnel, finissant souvent un épisode en larmes, mais ô combien impatient de voir le suivant, ainsi que la totalité des quatre saisons.

This Is Us est donc une feel good série à ne surtout pas manquer pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de la voir, et à revoir avec plaisir pour ceux qui la suivent depuis le début.