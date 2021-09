Titanic : pourquoi la durée du film n'a rien d'un hasard

James Cameron est connu pour son perfectionnisme ! Pour Titanic, le réalisateur a même demandé que la durée du film coïncide exactement avec un détail du vrai naufrage.

Titanic : le film de tous les records

Titanic sort en 1997. Le film de James Cameron est basé sur le récit du naufrage du RMS Titanic et met en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Véritable succès, le film remporte 11 Oscars et devient un phénomène culturel à tel point qu'il reste douze ans le plus grand succès de l'histoire du cinéma au box-office mondial, avec des recettes aux environs de 1,8 milliard de dollars dans le monde entier. Mêlant fiction et réalité, le scénario relate aussi l'histoire d'amour de deux passagers du paquebot. Jack Dowson, adolescent de la classe ouvrière rencontre Rose, une jeune femme issue de l'aristocratie alors qu'elle tente de se suicider. Dès lors, les deux adolescents vont se rapprocher jusqu'à devenir inséparables. Une relation interdite qu'ils vont devoir défendre avant d'arriver à la nuit fatidique du naufrage.

James Cameron : un perfectionniste

Si le film a rapporté une petite fortune, il en a aussi coûté pas mal. James Cameron, qui avait largement sous-estimé le budget nécessaire a finalement dû débourser 300 millions de dollars pour reproduire le plus célèbre naufrage de l'histoire. Cinq ans de préparation, sept mois de tournage et quelques prouesses techniques plus tard, le chef-d'œuvre était achevé. Connu pour son sens du détail, le célèbre réalisateur qui a lui-même détrôné le Titanic des plus grands succès du cinéma grâce à Avatar, ne lésine jamais sur les moyens. Il faut dire qu'il pense à tout ! En plus d'avoir engagé des historiens pour participer au tournage, James Cameron a fait en sorte que la durée du film coïncide parfaitement avec le temps que le véritable paquebot a mis pour sombrer.

James Cameron et Kate Winsley - tournage du Titanic - ©20th Century Fox

Le 14 avril 1912 à 23h40, l'un des officiers aperçoit un iceberg droit devant. Moins de 40 secondes plus tard, le paquebot entre en collision avec ce dernier. L'avenir du Titanic est alors scellé ! Deux heures et quarante minutes plus tard, soit la durée exacte de l'adaptation cinématographique, le navire sombre en emportant 1500 personnes.