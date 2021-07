Vikings : quelle religion Ragnar avait-il choisie ?

La fin de la série "Vikings" suscite encore de nombreuses questions. Depuis la mort de Ragnar, les fans se demandent si le personnage est mort en athée, en chrétien ou s'il continuait à croire en Odin. Voilà la réponse !

Vikings : un personnage charismatique

Si la série Vikings est devenue aussi populaire c'est surtout grâce à son personnage principal : Ragnar Lothbrok. Le simple fermier issu d'un milieu modeste devient au fil des épisodes l'un des plus grands héros vikings. Visionnaire et stratège, Ragnar suscite l'admiration par sa force, son charisme, son ingéniosité mais aussi et surtout sa curiosité. Au fil de ses expéditions, Ragnar soulève des questions fondamentales telles que la religion ou encore le libre arbitre. Sa soif d'apprendre et d'évoluer, parfois incomprise, l'amènera cependant plus loin qu'aucun viking avant lui.

Ragnar Lothbrok et Athelstan ( Travis Fimmel et George Blagden ) - Vikings ©Netflix

La foi de Ragnar Lothbrok

Si au départ, la foi de Ragnar envers les Dieux nordiques semble inébranlable, cela évolue au fil des saisons. Sa rencontre et son amitié avec le prêtre Athelstan, bouleversent la foi du viking. Petit à petit, celui qui se dit descendant d'Odin laisse planer le doute quant à ses croyances. Tant et si bien qu'à la fin de la série, on ne sait plus très bien en quoi ou en qui il croit ! Depuis la mort de Ragnar, les fans de Vikings se demandent toujours si le personnage est mort en athée ou encore en chrétien et les théories se bousculent. Nous avons enfin la réponse !

Comme dans la vraie vie, Ragnar Lothbrok, interprété par Travis Fimmel, est mort après avoir été capturé par le Roi Aelle. Ce moment, décrit dans l'épisode 15 a été riche en émotions tant pour les téléspectateurs que pour la production. Et c'est dans le cadre d'une interview à ce sujet que le principal concerné a donné la réponse ! Interviewé à propos de la mort de son personnage et d'un éventuel retour dans la saison 5, l’acteur Travis Fimmel déclarait alors :

Ragnar ne pensait pas qu’il irait au ciel ou au Valhalla. Il a fait ce qu’il voulait faire dans sa vie, mais c’était sa seule vie. Après ça, il était heureux et il a laissé un héritage. Que ce soit en bien ou en mal , les gens se souviendront de lui... Je ne reviendrais pas. Ça n'a pas de sens. Mon personnage est athée, donc je ne vais pas venir sous n'importe quelle forme de fantôme, des images fantomatiques religieuses ou quoi que ce soit. Je pense que vous devez être très religieux pour que les gens aient cette croyance en vous.

Comme de nombreux signes le laissaient penser, Ragnar était donc bien athée à la fin de la série.