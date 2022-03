CRITIQUE / AVIS FILM - Ryan Reynolds retourne dans le passé pour retrouver son père, tel est le programme de "Adam à travers le temps", la nouvelle production originale événement de Netflix. Un divertissement qui remplit son cahier des charges, avec une dose d'émotion en supplément.

Adam à travers le temps : le nouveau passage de Ryan Reynolds sur Netflix

4 mois après le blockbuster Red Notice, Ryan Reynolds est de retour sur Netflix avec une production programmée pour faire des fortes audiences. Dans Adam à travers le temps, il incarne le personnage éponyme qui entreprend un voyage dans le passé. À la suite d’une mésaventure, il ne tombe pas à l’année qu’il souhaitait et échoue à notre époque. C’est là qu’il rencontre une version plus jeune de lui-même. Ensemble, les deux Adam vont mener une mission pour retrouver leur père qui est mort.

Le voyage dans le temps est un motif qui a été employé à foison dans le cinéma de science-fiction et ce divertissement signé Shawn Levy n’a pas vocation à le révolutionner. Tant mieux, car on n’espérait pas qu’il le fasse. Néanmoins, on en attendait au minimum de passer un bon moment en compagnie d’un acteur connu pour exceller dans les comédies d'aventure/action.

Adam à travers le temps ©Netflix

De l'action, on nous en sert dès les premières secondes, avec une séquence de poursuite de l'espace. Pas franchement trépidante ou originale, elle préfigure tout ce que sera le film ensuite en matière de spectacle. Propre mais sans grande originalité, avec un casting qui vole la vedette aux péripéties. Tout du long, Adam à travers le temps ne présente pas un univers qui se distingue par sa singularité. Les éléments de science-fiction sont convenus, tout comme la direction artistique.

Le spectacle se veut calibré pour toucher le plus grand nombre et la mise en scène de Shawn Levy va dans ce sens. Parfois servie par des idées amusantes, une énergie communicative et une vibe années 80, elle ne se distingue par pour autant de la masse. Le film manque de caractère sur la forme sans pour autant ennuyer, grâce à un rythme bien dosé. Il parvient ainsi à naviguer avec aisance entre action et moments plus calmes, déballant dans ces derniers une émotion qui parvient à vous cueillir.

Un casting et des personnages au top

Adam à travers le temps fonctionne principalement grâces à ses jolis personnages. La relation entre les deux Adam démarre avec une tonalité humoristique puis, peu à peu, de la sensibilité fait son apparition. Cela est à mettre autant au crédit de l'écriture qu'à celui de la distribution. Ryan Reynolds, forcément, prend une grande partie de la lumière. La prestation qu'il délivre est typique de ce qu'il fait depuis des années. Il incarne à merveille ces héros à l'humour insolente.

Même si on peut craindre qu'il s'enferme dans ce style, il faut avouer qu'il est - pour le moment - encore en capacité de nous attraper en le pratiquant régulièrement. Shawn Levy connaît justement son potentiel puisqu'il l'a dirigé dernièrement dans Free Guy.

Adam à travers le temps ©Netflix

Sans voler la vedette à la tête d’affiche, le jeune et inconnu Walker Scobell s’en sort avec les honneurs. Sa connexion avec Ryan Reynolds fonctionne du tonnerre et on aime voir les deux versions du personnage se répondre. On peut aussi saluer Mark Ruffalo qui, malgré un temps à l’écran assez réduit, apporte également une pointe d’émotion dans les enjeux familiaux. Le film touche d’ailleurs très juste à plusieurs moments dans le rapport à la mort qu’il développe.

Le concept de voyage dans le temps permet de déballer une réflexion sur le passé et en particulier sur les erreurs que l’on peut faire. Le vieux Adam a conscience du futur et agit donc en conséquence, se livrant de manière détournée auprès de sa mère (Jennifer Garner) ou en retrouvant son géniteur. Rien de révolutionnaire dans le fond mais l’exécution fonctionne suffisamment pour emporter notre adhésion. Tout juste ce que l'on attendait d'Adam à travers le temps. Ni plus, ni moins.

Adam à travers le temps de Shawn Levy, sur Netflix le 11 mars. Ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.