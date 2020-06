CRITIQUE / AVIS FILM - Le cinéma d'action est en vogue sur Netflix ces derniers mois. Le tour de "Balle Perdue" est venu, première réalisation de Guillaume Pierret avec un joli casting. Un film qui a envie de bien faire et qui procure quelques belles sensations.

Balle Perdue s'ouvre sur un casse. Lino, un adepte des voitures-béliers, se sert de son talent pour tenter de dérober un petit pactole dans une bijouterie. Un plan qui doit permettre à son ami, Quentin, de rembourser une grosse dette. Mais leur soirée tourne mal et Lino se fait attraper par les flics. Après un petit temps en prison, la police fait appel à lui pour contrecarrer des trafiquants adeptes du go-fast. Il va accepter, pour s'éviter de croupir en prison. Quand il commence à apercevoir le bout du tunnel, il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Pour prouver son annonce, Lino dispose d'un temps limité afin de retrouver la balle du crime restée coincée dans le tableau de bord d'une voiture.

Un scénario condensé avec quelques faiblesses

Un postulat de base simple qui positionne Balle Perdue comme une série B modeste dont l'ambition n'est jamais de briller par sa construction scénaristique complexe. Qu'importe, ce serait injuste de l'incriminer pour cette intention assez répandue dans le cinéma d'action. Et puisqu'on commence par les limites, il faut souligner que le long-métrage de Guillaume Pierret manque parfois de consistance dans son écriture.

La relation Lino/Quentin aurait pu amener à quelque chose de plus fort, le lien fraternel n'étant que survolé le temps de quelques minutes. Celle avec Charas fonctionne mieux pour nouer le nœud du problème, sauf que le choix de confier le rôle à Ramzy Bedia interpelle. Cette idée est jolie sur le papier mais la mayonnaise ne prend pas quand elle devient vivante à l'écran. Il semble presque venir d'un autre film, avec un jeu qui n'entre pas en osmose avec tout le reste du casting. On peut aussi regretter que le programme ne soit gère surprenant dans l'enchaînement des événements. Tout du long, jusqu'à sa fin saupoudrée d'une pincée d'émotion, Balle Perdue colle à ce qu'on pouvait prédire de nombreuses séquences plus tôt.

Alban Lenoir brille dans Balle Perdue

Ces évidentes limites posées, Balle Perdue s'en sort quand même avec les honneurs pour d'autres qualités. Alban Lenoir est l'une d'entre elles. Le souvent excellent acteur vu dans Un Français ou L'Intervention a une gueule de cinéma qui correspond à ce personnage principal pris dans un engrenage qui pourrait lui être fatal. Toujours juste qu'importe ce qu'il a à jouer, il se donne et nous donne du plaisir avec de l'humanité derrière sa puissance. On s'accroche à cette figure centrale qui est très bien construite avec pas grand chose. Là où l'on blâmait le scénario précédemment, il arrive ici avec le personnage de Lino à nous embarquer dans cette fuite. Il fallait impérativement qu'on s'accroche à lui car Balle Perdue ne tombe pas dans l'action à outrance et tient à garder le cap dans sa narration. Elle est condensée, avec les points A et B définis, sans péripéties superflues qui viennent entraver la dynamique. Ce qui se ressent dans la durée d'à peine 1h30, parfaite pour ce qui doit être raconté.

Puis quand l'action doit intervenir, Balle Perdue assure avec ses arguments. La scène d'évasion du commissariat est le moment de bravoure du film, avec une chorégraphie efficace et une mise en scène toujours lisible. Guillaume Pierret sait mettre en scène ses combats ou les poursuites, s'en remettant aussi à un réalisme qui rend chaque coup crédible. Pour pousser le spectacle vers le haut, il trouve souvent des petites idées pour ne pas sombrer dans la tiédeur. Que ce soit un ordi portable utilisé comme arme de défense, une voiture qui se sert d'une autre voiture comme bélier ou un combat au corps-à-corps avec des fusils, Balle Perdue sait divertir en y mettant les formes, sans avoir à tomber dans la caricature du film d'action qui veut absolument redoubler d'imagination pour combattre avec les poids lourds de sa discipline.

Guillaume Pierret met intelligemment l'action avant tout au service de son histoire, ce qui rend chaque éclat de violence justifié par la progression narrative. Balle Perdue assure le spectacle sans vouloir passer pour plus beau qu'il ne l'est. Un film d'action qui sent bon le divertissement et qui ne vise que ça. Pour le coup, l'objectif est atteint malgré quelques accrocs en cours de route.

